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अखिलेश का सरप्राइज बॉक्स ओपन... राम गोपाल यादव के साथ धनराज नथवानी भी करेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन

समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार घोषित किया है. दोनों उम्मीदवार आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे.

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सपा से प्रो. रामगोपाल यादव और परिमल नथवानी नामांकन करने वाले हैं
सपा से प्रो. रामगोपाल यादव और परिमल नथवानी नामांकन करने वाले हैं

समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए दो उम्मीदवारों के नामांकन की बात सामने आई है. इसमें एक प्रत्याशी प्रो. राम गोपाल यादव हैं, जिनके नामांकन की पहले से चर्चा थी, लेकिन इस लिस्ट में दूसरा नाम चौंकाने वाला है. जानकारी के मुताबिक बुधवार को सुबह 11 बजे प्रो. रामगोपाल यादव के अलावा उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. नथवानी के नामांकन को अखिलेश यादव के सरप्राइज के तौर पर भी देखा जा रहा है.

सपा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के लिए अधिकृत प्रत्याशी प्रो. राम गोपाल यादव और उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. दोनों प्रत्याशी सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे. समाजवादी पार्टी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे. पार्टी ने राज्यसभा के लिए प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है. सपा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों उम्मीदवार अखिलेश यादव की मौजूदगी में सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे.

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यह भी पढ़िएः अखिलेश देंगे सरप्राइज! राज्यसभा चुनाव में सपा के तीसरे उम्मीदवार का दांव सफल होगा?

यूपी की 10 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू

बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है. सपा तीसरा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में थी, इसलिए जब सवाल उठा कि सपा किसे उच्च सदन भेजेगी तो सपा विधायकों की बैठक के बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि कुछ 'सरप्राइज' के लिए तैयार रहिए.

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इसके बाद जब बुधवार सुबह सपा की ओर से नामांकन के लिए धनराज परिमल नथवानी का भी नाम सामने आया तो इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी. इसे अखिलेश यादव के 'सरप्राइज' वाले बयान से जोड़कर देखा जा रहा है. 

बता दें कि रामगोपाल यादव सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अखिलेश यादव के चाचा हैं, जिनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा था. सपा की तरफ से 'सरप्राइज' कैंडिडेट के तौर पर धनराज परिमल नथवानी का नाम पेश किया गया है. धनराज के पिता बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के समर्पित राज्यसभा सांसद हैं और देश के बड़े उद्योगपति हैं.

यह भी पढ़िएः पिता NDA से राज्यसभा सांसद, बेटा सपा कैंडिडेट... कौन हैं उद्योगपति धनराज नथवानी?

धनराज परिमल नथवानी कौन हैं?

धनराज परिमल नथवानी भारत के एक प्रमुख युवा उद्योगपति और खेल प्रशासक हैं. वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ग्रुप प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. धनराज परिमल नथवानी का जन्म 5 फरवरी 1986 को हुआ था. धनराज नथवानी के पिता का नाम परिमल नथवानी और मां का नाम वर्षा नथवानी है.

धनराज ने रीजेंट्स बिजनेस स्कूल, लंदन से इंटरनेशनल बिजनेस में स्नातक किया है. इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से कॉर्पोरेट लॉ और पब्लिक रिलेशंस में स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए की डिग्री हासिल की.

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रिलायंस इंडस्ट्रीज में अहम भूमिका

धनराज परिमल नथवानी फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) में ग्रुप प्रेसिडेंट के पद पर तैनात हैं. रिलायंस जियो के देशव्यापी रोल-आउट और कई अन्य मेगा प्रोजेक्ट्स के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

वे रिलायंस न्यू एनर्जी और रिलायंस ग्रुप की विभिन्न सहायक कंपनियों के बोर्ड में बतौर डायरेक्टर भी शामिल हैं. इसके अलावा भी वह कई अन्य सहायक कंपनियों में निदेशक के रूप में जुड़े रहे हैं.

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