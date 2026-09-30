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INDIA Bloc Meeting Live: INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले राजनीति तेज, विपक्षी नेताओं के खिलाफ पोस्टर्स लगे

aajtak.in | नई दिल्ली | 30 सितंबर 2026, 10:35 AM IST

INDIA bloc meeting Live Updates: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष इसे सरकार को घेरने के बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहा है. बुधवार को INDIA ब्लॉक के बड़े नेता इसी मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने बैठेंगे. CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. लेकिन बैठक से पहले ही AAP और DMK की दूरी ने विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

CWC Meeting (Photo: PTI) CWC Meeting (Photo: PTI)

विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक की दिल्ली में आज बुधवार को अहम बैठक है. इसमें चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर मचे विवाद के बीच आगे की रणनीति तय होनी है. विपक्षी नेता SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर संयुक्त आंदोलन के प्लान को अंतिम रूप देंगे और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे.

पढ़ें INDIA ब्लॉक की मीटिंग के बड़े अपडेट्स

10:34 AM (35 मिनट पहले)

INDIA Bloc Leaders Meeting: चुनाव आयोग, SIR पर होगी चर्चा

Posted by :- Vishnu Rawal

INDIA गठबंधन की बैठक पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, 'चुनाव आयोग, SIR और दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी. हम कल CWC की बैठक में हुई चर्चा के आधार पर यहां एक प्रस्ताव पेश करेंगे.'

10:28 AM (40 मिनट पहले)

INDIA Bloc Meeting: दिल्ली में विपक्षी नेताओं के खिलाफ पोस्टर्स लगे

Posted by :- Vishnu Rawal

आज होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक से पहले, दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने वाले होर्डिंग लगाए गए हैं. विपक्ष को निशाना बनाने वाले पोस्टर लगाए जाने पर CPI सांसद पी. संतोष ने कहा, 'इसमें कुछ भी नया नहीं है. जब भी कुछ होता है, तो ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं. इससे INDIA ब्लॉक की बैठक का महत्व पता चलता है.'

 

10:26 AM (43 मिनट पहले)

INDIA ब्लॉक की पिछली बैठक में क्या हुआ

Posted by :- Vishnu Rawal

INDIA ब्लॉक की पिछली बैठक 8 जून को हुई थी. बीजेपी के खिलाफ एकजुटता पर जोर देते हुए, INDIA ब्लॉक के सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला किया था कि वे NEET-CBSE विवाद को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे और SIR प्रक्रिया और 'वोट की लूट' के मुद्दे पर भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखेंगे.

10:24 AM (45 मिनट पहले)

INDIA ब्लॉक की मीटिंग में कौन-कौन आएगा

Posted by :- Vishnu Rawal

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी, AICC महासचिव जयराम रमेश और के.सी. वेणुगोपाल, TMC की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, और SP, CPI, CPI(M), NCP(SP) और शिवसेना (UBT) जैसी पार्टियों के नेता शामिल होंगे.

DMK और AAP ने साफ कर दिया है कि वे बैठक में शामिल नहीं होंगे. वहीं, UP में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के कारण SP प्रमुख अखिलेश यादव भी बैठक में नहीं आएंगे, लेकिन वे अपने प्रतिनिधि भेजेंगे.

यह भी पढ़ें: मजबूरी या जानबूझकर बनाई INDIA ब्लॉक से दूरी... आज बैठक में क्यों नहीं आ रहे अखिलेश, उद्धव

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10:23 AM (45 मिनट पहले)

INDIA ब्लॉक की मीटिंग का एजेंडा क्या

Posted by :- Vishnu Rawal

विपक्षी INDIA ब्लॉक, SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे को एकजुट होने और सरकार को घेरने के एक मौके के तौर पर देख रहा है. CEC (मुख्य चुनाव आयुक्त) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के मकसद से एक नया नोटिस तैयार किया गया है. बैठक में इस पर चर्चा होगी और इसे मंजूरी दी जाएगी.

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