INDIA Bloc Meeting Live: INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले राजनीति तेज, विपक्षी नेताओं के खिलाफ पोस्टर्स लगे

10:24 AM (45 मिनट पहले)

INDIA ब्लॉक की मीटिंग में कौन-कौन आएगा

Posted by :- Vishnu Rawal

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी, AICC महासचिव जयराम रमेश और के.सी. वेणुगोपाल, TMC की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, और SP, CPI, CPI(M), NCP(SP) और शिवसेना (UBT) जैसी पार्टियों के नेता शामिल होंगे.

DMK और AAP ने साफ कर दिया है कि वे बैठक में शामिल नहीं होंगे. वहीं, UP में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के कारण SP प्रमुख अखिलेश यादव भी बैठक में नहीं आएंगे, लेकिन वे अपने प्रतिनिधि भेजेंगे.

यह भी पढ़ें: मजबूरी या जानबूझकर बनाई INDIA ब्लॉक से दूरी... आज बैठक में क्यों नहीं आ रहे अखिलेश, उद्धव