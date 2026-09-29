धोनी-रोहित को छोड़ विराट ने किसे माना बेस्ट? इन खिलाड़ियों के आगे कांपते थे गेंदबाज! कोहली के खुलासे ने चौंकाया

वेस्टइंडीज के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है. विराट कोहली ने साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर जबरदस्त फॉर्म का परिचय दे दिया है.

और पढ़ें

वनडे करियर में 15 हजार रन पूरा करने के अलावा पहले वनडे में विराट कोहली ने कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त किए. इस बेहतरीन पारी के बाद विराट कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान कई बातों का खुलासा किया.

स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत के दौरान जब कोहली से पूछा गया कि वह क्रिकेट के अलग-अलग शॉट्स और खूबियों को मिलाकर एक परफेक्ट वनडे बल्लेबाज तैयार करना चाहें तो वह किस खिलाड़ी को चुनेंगे?

इस दौरान कोहली ने जिन खिलाड़ियों के नाम लिए, उन्होंने सबको चौंका दिया क्योंकि इस फेहरिस्त में एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का नाम शामिल नहीं था. रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली लंबे समय से भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने कई मौकों पर हिटमैन की तारीफ भी की है.

कोहली ने इन खिलाड़ियों को बताया बेस्ट

Advertisement

स्ट्रेट ड्राइव शॉट के लिए कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को चुना. खुद कवर ड्राइव शॉट के उस्ताद माने जाने वाले कोहली ने इसके लिए श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा को अपनी पसंद बताया.

Who makes the ultimate ODI batter? 🧐#ViratKohli builds his ultimate ODI batter shot by shot, and his picks are pure class! 👑👌



WATCH #INDvWI | 2nd ODI 👉 WED, 30th SEP, 1 PM pic.twitter.com/vkXDcl5i9L — Star Sports (@StarSportsIndia) September 28, 2026

फ्लिक शॉट के लिए उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व दीवार राहुल द्रविड का नाम चुना. मैदान पर स्क्वायर कट या लेट कट के लिए उन्होंने विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को चुना. वहीं स्वीप शॉट के लिए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन का नाम लिया.

छक्के जड़ने के मामले में कोहली ने अपने पूर्व आरसीबी (RCB) साथी और विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को अपना ऑप्शन चुना. विकेट के बीच रन के लिए उन्होंने अपने जिगरी यार और आरसीबी के पूर्व साथी एबी डिविलियर्स को चुना.

धोनी और रोहित का नहीं लिया नाम

इस पूरी लिस्ट में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इसमें एमएस धोनी या रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों का नाम नहीं था, जिनके साथ कोहली ने अपने करियर में कई बेहतरीन साझेदारियां की हैं. कोहली ने इन दोनों खिलाड़ियों के साथ मिलकर भारत को अनगिनत मैच जिताए हैं.

हालांकि, हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के दौरान अपने वनडे करियर के 55वें शतक और 15,000 रन पूरे करने वाले कोहली ने यह भी साफ किया कि सचिन पाजी और धोनी के लिए उनके दिल में जो सम्मान है, वह कभी कम नहीं हो सकता.

---- समाप्त ----