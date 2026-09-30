पैसा टिकता नहीं? ड्रेसिंग-डाइनिंग टेबल की 3 गलतियां हो सकती हैं जिम्मेदार!

Vastu Upay: घर को सजाते समय हम अक्सर फर्नीचर के डिजाइन और उसकी सुविधा पर ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में सामान की दिशा और जगह को भी महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि घर में रखी चीजों की सही जगह से सकारात्मक माहौल बना रहता है. खासतौर पर ड्रेसिंग टेबल और डाइनिंग टेबल को लेकर वास्तु में कुछ नियम बताए गए हैं. आइए जानते हैं इन दोनों को घर में किस दिशा और जगह पर रखना शुभ माना जाता है.

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ड्रेसिंग टेबल के लिए कौन सी दिशा शुभ?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार ड्रेसिंग टेबल को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना अच्छा माना जाता है. ड्रेसिंग टेबल में लगा आईना कमरे में रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए इसे रखने की जगह पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है.

अगर ड्रेसिंग टेबल को बेडरूम में रखा जा रहा है तो कोशिश करें कि वह ऐसी जगह हो जहां कमरे में आने-जाने में परेशानी न हो. साथ ही आईने की स्थिति भी सही रखें.

बेड के सामने आईना क्यों न लगाने की सलाह?

वास्तु शास्त्र में बेड के ठीक सामने आईना लगाने से बचने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि सोते समय आईने में व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देने से कमरे की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है.

अगर कमरे की जगह ऐसी है कि आईने को बेड के सामने से हटाना संभव नहीं है तो रात में इसे कपड़े से ढकने की सलाह दी जाती है. यह वास्तु से जुड़ी पारंपरिक मान्यता है.

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ड्रेसिंग टेबल दरवाजे के सामने न रखें

ड्रेसिंग टेबल को कमरे के दरवाजे के बिल्कुल सामने रखने से भी बचने की सलाह दी जाती है. इसका एक व्यावहारिक कारण भी है, दरवाजा खोलने-बंद करने और कमरे में आने-जाने के दौरान रास्ता बाधित हो सकता है. इसलिए ड्रेसिंग टेबल ऐसी जगह रखना बेहतर है जहां आईने के साथ-साथ कमरे में पर्याप्त खुली जगह भी बनी रहे.

डाइनिंग टेबल किस दिशा में रखें?

वास्तु के अनुसार डाइनिंग टेबल के लिए पश्चिम दिशा को अनुकूल माना जाता है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम दिशा में भी डाइनिंग एरिया बनाया जा सकता है.

डाइनिंग एरिया का उद्देश्य केवल खाना खाने तक सीमित नहीं होता. परिवार के लोग यहां साथ बैठकर भोजन करते हैं और बातचीत भी करते हैं. इसलिए वास्तु मान्यताओं के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि जगह आरामदायक और हवादार हो.

डाइनिंग टेबल मुख्य दरवाजे के ठीक सामने न रखें

वास्तु मान्यताओं के अनुसार डाइनिंग टेबल को घर के मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने रखने से बचना चाहिए. इसी तरह इसे पूजा स्थान के ठीक सामने रखना भी उचित नहीं माना जाता. व्यावहारिक रूप से भी डाइनिंग टेबल को प्रवेश द्वार से थोड़ा अलग रखना बेहतर होता है, ताकि घर में आने-जाने वालों के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे.

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डाइनिंग टेबल का आकार भी रखें ध्यान

डाइनिंग टेबल चुनते समय कमरे के आकार का ध्यान रखना जरूरी है. बहुत बड़ी टेबल छोटे कमरे में रखने से जगह कम हो सकती है और लोगों के बैठने में परेशानी हो सकती है.

वास्तु की मान्यताओं में डाइनिंग टेबल के लिए व्यवस्थित और साफ जगह रखने पर जोर दिया जाता है. इसलिए टेबल पर अनावश्यक सामान जमा करने से बचें और भोजन के बाद इसे साफ रखें.

आईने और डाइनिंग एरिया की साफ-सफाई जरूरी

वास्तु से जुड़ी मान्यताओं में साफ-सफाई को विशेष महत्व दिया जाता है. ड्रेसिंग टेबल का आईना साफ रखें, उसके आसपास सामान बिखरा हुआ न छोड़ें. इसी तरह डाइनिंग टेबल पर लंबे समय तक गंदे बर्तन या बचा हुआ खाना रखने से बचना चाहिए. इसका फायदा व्यावहारिक रूप से भी है.

फर्नीचर रखते समय इन बातों का भी ध्यान दें

ड्रेसिंग और डाइनिंग टेबल की दिशा के अलावा घर में फर्नीचर रखते समय कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखा जा सकता है. फर्नीचर ऐसा न हो कि कमरे की आवाजाही बाधित हो. खिड़कियों और दरवाजों के सामने अनावश्यक सामान रखने से बचें. घर के किसी हिस्से में बहुत ज्यादा सामान जमा करने के बजाय खुली जगह बनाए रखना भी बेहतर होता है. इससे कमरे में प्राकृतिक रोशनी और हवा का प्रवाह बना रहता है.

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वास्तु में दिशा का क्यों है महत्व?

वास्तु शास्त्र में घर की अलग-अलग दिशाओं को अलग-अलग तत्वों और ऊर्जाओं से जोड़कर देखा जाता है. इसी आधार पर फर्नीचर और दूसरी वस्तुओं को रखने की दिशाओं के बारे में मान्यताएं बताई गई हैं. हालांकि, इन नियमों को धार्मिक और पारंपरिक मान्यता के रूप में देखना चाहिए. ड्रेसिंग या डाइनिंग टेबल की किसी खास दिशा में रखने से सुख-समृद्धि या परेशानी निश्चित रूप से बढ़ती या घटती है.

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