scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जरा हुक्का पीके आता हूं...', ऋषभ पंत संग पार्टी में दिखे एमएस धोनी! वायरल VIDEO पर मचा बवाल

एमएस धोनी और ऋषभ पंत का दोस्तों संग पार्टी करते दिखने वाला एक वीड‍ियो सोशल मीडिया पर वायरल है. क्लिप में धोनी कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं, जिसके बाद इस वीड‍ियो को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

Advertisement
X
पंत के साथ पार्टी, धोनी का ‘हुक्का कनेक्शन’ फिर चर्चा में... पुराना बयान भी हो रहा वायरल (Photo: X/@17pixles)
पंत के साथ पार्टी, धोनी का ‘हुक्का कनेक्शन’ फिर चर्चा में... पुराना बयान भी हो रहा वायरल (Photo: X/@17pixles)

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक VIDEO सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस क्लिप में दोनों कुछ दोस्तों के साथ एक प्राइवेट  पार्टी में नजर आ रहे हैं. वीड‍ियो में धोनी की तरफ से कथित तौर पर किया गया 'हुक्का' का जिक्र सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया है.

वायरल VIDEO को लेकर सोशल मीडिया पर फैन्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और क्लिप के हर हिस्से को गौर से देख रहे हैं. लेकिन यहां यह साफ कर देना जरूरी है कि Aajtak.in इस वायरल VIDEO की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है. साथ ही यह भी स्थापित नहीं हो सका है कि VIDEO कब और कहां रिकॉर्ड किया गया था.

VIDEO में क्या दिख रहा है?
वायरल क्लिप में ऋषभ पंत एक सोफे पर कुछ लोगों के साथ आराम करते दिखाई दे रहे हैं. माहौल किसी होटल के कमरे जैसा नजर आ रहा है. टेबल पर बीयर के कैन और कॉकटेल भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह एक निजी गेट-टुगेदर जैसा लगता है. वीडियो में एमएस धोनी बैकग्राउंड में नजर आते हैं. वह एक तस्वीर खिंचवाने के बाद वापस आते दिखाई देते हैं और कथित तौर पर पंत से हाथ मिलाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Dhoni party video kabir bahia spotted
धोनी की पार्टी में दिखे कृति के बॉयफ्रेंड, क्रिकेटर्स संग दिखा याराना
India A schedule
BCCI का मास्टरस्ट्रोक, इंडिया ए खेलेगी न्यूजीलैंड में 3 मुकाबले
Shubman Gill
गिल-बुमराह का डाउनफॉल, ICC Ranking में भारतीयों की तस्वीर बदली
Mitchell Starc
ICC रैंकिंग में बुमराह की छ‍िनी गद्दी, ये कंगारू स्टार नंबर 1 गेंदबाज
Rishabh Pant injury news Update
पंत को फ‍िर इंजरी और फ‍िर बाहर! आख‍िर हुआ क्या है? कोच ने बताई वजह
Advertisement

इसी दौरान वह कहते सुनाई देते हैं, 'जरा हुक्का पीके आता हूं.'

बस फिर क्या था, धोनी का यही डायलॉग सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया. फैन्स क्लिप को शेयर करते हुए इस बातचीत पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

धोनी और हुक्के का पुराना कनेक्शन फिर आया याद
वायरल वीड‍ियो के बाद धोनी के हुक्का (शीशा) से जुड़े पुराने किस्से भी फिर चर्चा में आ गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बेली (George Bailey) पहले धोनी की इस आदत को लेकर बात कर चुके हैं.

बेली ने कहा था कि धोनी को कभी-कभी शीशा या हुक्का पीना पसंद था और वह इसे अक्सर अपने कमरे में सेट करते थे. बेली के मुताबिक, धोनी के कमरे में एक तरह की ओपन-डोर पॉलिसी रहती थी, जहां युवा खिलाड़ी भी आकर समय बिताते थे.
यह भी पढ़ें: हुक्का विवाद पर इरफान पठान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं और धोनी साथ बैठकर पिएंगे

धोनी का होटल रूम बन जाता था खिलाड़ियों का अड्डा!
सिर्फ जॉर्ज बेली ही नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी माइकल हसी (Michael Hussey) भी धोनी के होटल रूम के माहौल को लेकर पहले दिलचस्प बातें बता चुके हैं. हसी ने बताया था कि धोनी का कमरा कई बार खिलाड़ियों के लिए अनौपचारिक टीम लाउंज जैसा बन जाता था. खिलाड़ी वहां आते, साथ बैठते, बातचीत करते और एक-दूसरे के साथ समय बिताते थे.

Advertisement

रांची में भी साथ दिखे थे पंत और धोनी
यह वीड‍ियो ऐसे समय सामने आया है, जब पिछले दिनों पंत और धोनी के साथ समय बिताने की खबरें भी चर्चा में रही थीं. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ऋषभ पंत रांची में तैयारी कर रहे थे. पंत एक अकादमी में ट्रेनिंग करते थे और इस दौरान धोनी भी उनके साथ नजर आए थे. धोनी को पंत को प्रैक्टिस सेशन के बाद घर छोड़ते हुए भी देखा गया था.

यह भी पढ़ें: धोनी पार्टी में पी रहे थे हुक्का? वायरल VIDEO को लेकर फैन्स में छिड़ी बहस

दोनों बाद में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के तीसरे वनडे के दौरान लॉर्ड्स में भी साथ नजर आए थे. युवा विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खुद को स्थापित करने के बाद से ही पंत और धोनी के बीच करीबी रिश्ता रहा है.

श्रीलंका के खिलाफ पंत का बल्ला भी बोला
जहां धोनी के साथ वायरल वीड‍ियो चर्चा में है, वहीं ऋषभ पंत हाल में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार फॉर्म में दिखाई दिए थे. पंत ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में तीन पारियों में 168 रन बनाए और उनका औसत 56 रहा. उन्होंने दो अर्धशतक जड़े, जिसमें गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में खेली गई 66 रनों की पारी भी शामिल थी. इसी मुकाबले में पंत ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. वह टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने.

Advertisement

पंत के टेस्ट करियर के आंकड़े
ऋषभ पंत के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 90 पारियों में 3,725 रन हैं. उन्होंने इस दौरान 8 शतक और 21 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 159 रन है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में बनाया था.

अब पंत का अगला रेड-बॉल असाइनमेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा. भारतीय टीम 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) फाइनल में जगह बनाने की रेस में है और पंत की फॉर्म टीम के लिए काफी अहम रहने वाली है.

फिलहाल सोशल मीडिया पर धोनी और पंत का यही वायरल VIDEO चर्चा का विषय बना हुआ है. सबसे ज्यादा नजरें उस कथित 'जरा हुक्का पीके आता हूं' वाले जिक्र पर टिकी हैं, हालांकि VIDEO की प्रामाणिकता, समय और जगह की स्वतंत्र पुष्टि Aajtak.in नहीं कर सका है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Indian Railway Ticket Rule: ऑनलाइन लिया टिकट, तो ना करें ये गलती, रेलवे ने कहा- लगेगा जुर्माना! |
    'TMC दफ्तर पर हमला किया, फोन छीने, फर्नीचर तोड़ा...' अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर आरोप |
    हथिनीकुंड बैराज नाव हादसे में बड़ा अपडेट, एक लापता सैनिक का शव सहारनपुर में मिला |
    मच्छर किसे काटेगा, किसे छोड़ेगा? IIT कानपुर पढ़ रहा है उनके दिमाग का राज |
    US से जैवलिन मिसाइल की डील क्या 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए झटका? देखें कूटनीति |
    'ऑपरेशन अयोध्या'... राम मंदिर मैनेजमेंट के लिए ट्रस्ट एक एयर मार्शल पर ही क्यों? |
    Dal Amboli Recipe: नाश्ते में 7 तरह की दाल और छाछ से बनाएं महाराष्ट्र की मशहूर दाल अंबोली, संजीव कपूर ने बताई आसान रेसिपी |
    आ रहा है Xiaomi 18 Fold, इस दिन लॉन्चिंग, बदलेगा मार्केट का ट्रेंड? |
    28 साल की लड़की, 55 का लिव-इन पार्टनर... प्रेमिका को मारकर फेंकने जा रहा था लाश, खुल गई सारी पोल |
    भगवद् गीता पढ़ती हैं मौनी रॉय, लाइब्रेरी में रखे ग्रंथ, लैविश है घर, बालकनी से दिखता है शाहरुख का मन्नत!
    Advertisement