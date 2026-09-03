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'TMC दफ्तर पर हमला किया, फोन छीने, फर्नीचर तोड़ा...' अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर आरोप

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर पार्टी के कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय पर हमले का आरोप लगाया है. उन्होंने दफ्तर पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया है और आरोप लगाया है कि इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की गई. अभिषेक बनर्जी ने पुलिस के इस मामले में कार्रवाई न करने पर भी सवाल उठाए हैं.

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अभिषेक बनर्जी ने TMC के दफ्तर पर हमले का वीडियो भी शेयर किया है. (Photo- X)
अभिषेक बनर्जी ने TMC के दफ्तर पर हमले का वीडियो भी शेयर किया है. (Photo- X)

TMC के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित अपने पार्टी दफ्तर पर हमले का आरोप लगाया है. टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि तड़के करीब 4:30 बजे हथियारबंद हमलावरों ने उनके दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की.

अभिषेक बनर्जी ने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'आज सुबह कैमक स्ट्रीट में जो कुछ भी हुआ, वो कानून के शासन पर एक शर्मनाक हमला है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'सुबह करीब 4:30 बजे बीजेपी के गुंडों ने हथियारों के साथ कोलकाता के केंद्र में हमारे पार्टी कार्यालय पर धावा बोल दिया. उन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया, उनके फोन छीन लिए, फर्नीचर तोड़ दिया, परिसर में तोड़फोड़ की और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स को बर्बाद कर दिया.'

कोलकाता पुलिस पर उठाए सवाल

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस घटना से साबित होता है कि अपराधियों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं बचा है. उन्होंने इस मामले में कोलकाता पुलिस के एक्शन पर भी ऐतराज जताया. अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'कोलकाता पुलिस उस समय कहां थी? हमारे कार्यकर्ताओं और वकीलों की ओर से लगातार फोन किए जाने और ईमेल भेजे जाने के बावजूद लगभग दो घंटे तक पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. ये बेहद चौंकाने वाला और पूरी तरह से बर्दाश्त से बाहर है.'

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उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सुबह 4:30 बजे लोग हथियारों के साथ किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ कर सकते हैं और पुलिस नदारद रहती है, तो पश्चिम बंगाल में कानून के शासन का क्या मतलब रह गया है?

यह भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन नॉर्मल, बैंक ने हाई कोर्ट को बताया

'हथियारबंद गुंडों का ग्रुप कानून से ऊपर नहीं हो सकता'

टीएमसी नेता ने प्रशासन से इस मामले में बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. बनर्जी ने कहा, 'कोई भी राजनीतिक दल या हथियारबंद गुंडों का ग्रुप कानून से ऊपर नहीं हो सकता. अब बहुत हो चुका. हम इस हमले में शामिल हर व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं. साथ ही इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इस हिंसा की साजिश किसने बनाई और बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम क्यों रही. अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जवाबदेही तय की जाए.'

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