हुक्का विवाद पर इरफान पठान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं और धोनी साथ बैठकर पिएंगे

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. इसकी वजह इरफान का एक पुराना इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने इशारा किया था कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तन महेंद्र सिंह धोनी हुक्का पीते हैं और जो खिलाड़ी उनके साथ उन सेशन्स में शामिल होते थे, वे उनके करीबी बन जाते थे.

इरफान पठान ने मजाक में यह बात कही थी, लेकिन अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों ने एमएस धोनी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया, तो कुछ ने इरफान को ही पूर्व कप्तान की छवि खराब करने के लिए कोसा. इरफान पठान ने उस पूरे मामले पर अब सफाई दी है.

3 अगस्त को इरफान पठान ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए X पर पोस्ट शेयर किया. इसी पोस्ट पर एक फैन ने इरफान से मजाक करते हुए पूछा, 'पठान भाई, वो हुक्के का क्या हुआ???'

मैं और धोनी साथ में पिएंगे: इरफान पठान

इस पर इरफान पठान ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'मैं और महेंद्र सिंह धोनी साथ बैठकर पिएंगे.'

Mein or @msdhoni sath Beth kar pienge;) — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 3, 2025

इरफान पठान ने ये भी कहा कि यह पुराना वीडियो है, जिसे अब तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. उन्होंने इशारा किया कि इसके पीछे फैन वॉर या किसी पीआर लॉबी का हाथ हो सकता है.

इरफान पठान ने लिखा, 'अब बयान के संदर्भ को तोड़-मरोड़कर पेश करते हुए आधा दशक पुराना वीडियो सामने आया है. फैन वॉर? पीआर लॉबी?'

Half decade old video surfacing NOW with a twisted context to the Statement. Fan war? PR lobby? — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 3, 2025

इरफान पठान टी20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे थे. तब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 16 रन देकर तीन विकेट चटकाए और 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने. इरफान ने साल 2012 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला. फिर साल 2020 में 35 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया. इरफान को एक समय कपिल देव के बाद भारत का अगला बड़ा ऑलराउंडर माना जा रहा था, लेकिन इंजरी और सीमित मौकों के चलते उनका करियर लंबे समय तक नहीं चल सका.

इरफान पठान का जो वीडियो इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें वो 2008 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेली गई सीबी सीरीज की बात कर रहे हैं. उन्होंने इंटरव्यू में उस चीज को याद किया जब उन्होंने धोनी से मीडिया में आई उन रिपोर्टस पर बात की थी, जिसमें कहा गया था कि कप्तान उनकी गेंदबाजी से खुश नहीं थे. इसी दौरान हुक्के वाली बात भी सामने आई.

इरफान पठान ने कहा था, 'मेरी आदत नहीं है कि किसी के कमरे में हुक्का सेट करूं या ऐसी बातें करूं. सब जानते हैं. कभी-कभी चुप रहना ही बेहतर होता है. क्रिकेटर का असली काम मैदान पर प्रदर्शन करना है और वही मेरा फोकस रहता था.'

इरफान पठान का कैसा रहा इंटरनेशनल करियर

इरफान पठान ने 29 टेस्ट मैचों में 31.57 की औसत से 1105 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 6 अर्धशतक जमाए. गेंदबाजी में उन्होंने 32.26 के एवरेज से 100 विकेट हासिल किए. ओडीआई क्रिकेट में इरफान के नाम पर 120 मैचों में 23.39 की औसत से 1544 रन दर्ज हैं. उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में कुल 173 विकेट चटकाए और उनका औसत 29.72 रहा. टी20 इंटरनेशनल में इरफान ने 24 मैच खेलकर 172 रन बनाए और 28 विकेट लिए.

