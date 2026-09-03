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आ रहा है Xiaomi 18 Fold, इस दिन लॉन्चिंग, बदलेगा मार्केट का ट्रेंड?

Xiaomi 7 सितंबर को अपना नया स्मार्टफोन लेकर आ रही है, जिसका नाम Xiaomi 18 Fold होगा. कंपनी ने इसको मिक्स फोल्ड नाम दिया है और यह Samsung Galaxy Z Fold 8 जैसे डिजाइन से प्रेरित है, जिसका नाम पासपोर्ट स्टाइल है. इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा और फास्ट चार्जर आदि मिलेगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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Xiaomi 18 Fold के डिजाइन का हुआ खुलासा. (File Photo)
Xiaomi 18 Fold के डिजाइन का हुआ खुलासा. (File Photo)

Xiaomi अब एक नया फोल्ड स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, जिसका नाम Xiaomi 18 Fold होगा. इस हैंडसेट का डिजाइन पासपोर्ट स्टाइल होगा, जैसा हाल ही में सैमसंग ने लॉन्च किया है और उसका नाम Galaxy Z Fold 8 है. 

Xiaomi 18 Fold को 7 सितंबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि उसके बाद भारत में कब लॉन्च होगा, उसको लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. पहली बार इस हैंडसेट की ऑफिशियल इमेज सामने आ चुकी है. कंपनी इसको रेड कलर में तैयार कर रही है, जिसके साथ और भी कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे. 

ऑफिशियल इमेज से साफ-साफ पता चलता है कि यह पासपोर्ट स्टाइल का स्मार्टफोन है. कंपनी ने इसको मिक्स फोल्ड नाम दिया गया है. यह डिजाइन नॉर्मल फोल्ड हैंडसेट की तुलना में अलग है. अन्य फोल्ड हैंडसेट मोटे और बल्की होते हैं. 

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बड़े काम काम है Xiaomi 18 Fold का डिजाइन 

Xiaomi 18 Fold के डिजाइन की बात करें तो यूजर्स को इसमें काफी बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिलेगा. जहां नोटिपिकेशन्स, कॉल और ऐप्स आदि के लिए आउटर डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्टडी, एंटरटेनमेंट  और YouTube पर वीडियो आदि देखते के लिए इनर डिस्प्ले का इस्तेमाल किया सकता है. 

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यह भी पढ़ें: Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च, इसमें है 10,000mAh की बैटरी, इतनी रखी है कीमत

Xiaomi 18 Fold के डिस्प्ले 

Xiaomi 18 Fold को लेकर अब तक कई लीक्स सामने आ चुके हैं, जिनमें बताया है कि इसका कवर डिस्प्ले 5.38 इंच  और इनर डिस्प्ले 7.58 इंच होगा. सामने आए वीडियो में स्मार्टफोन को गहरे लाल रंग में दिखाया है.

इसके पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल दिया है, जिसमें तीन कैमरे मिलते हैं. कंपनी ने Leica के साथ पार्टनरशिप करके कैमरा तैयार किया है. रिपोर्ट्स में दावा किया है कि 20 मेगापिक्सल का का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा.  

यह भी पढ़ें: Samsung-Xiaomi को टक्कर देगा Philips? 20,000 रुपये वाले नए 5G स्मार्टफोन से हो सकती है एंट्री!

ड्यूरेबिलिटी का रखा है ध्यान 

कंपनी ने इसमें एक बेहद नए तरह का ड्रैगन बोन हिंज का इस्तेमाल किया है. इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी के लिए सिमुलेशन बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. 

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