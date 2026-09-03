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Dal Amboli Recipe: नाश्ते में 7 तरह की दाल और छाछ से बनाएं महाराष्ट्र की मशहूर दाल अंबोली, संजीव कपूर ने बताई आसान रेसिपी

Dal Amboli Recipe: दाल अंबोली महाराष्ट्र की मशहूर डिश है, जिसे एक-दो नहीं बल्कि 7 तरह की दालों और छाछ के साथ मिलाकर बनाया जाता है. ये देखने में बिल्कुल डोसे जैसी लगती है, लेकिन होती नहीं है. हालांकि, इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है.

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दाल अंबोली खाने में बहुत टेस्टी लगती है. (Photo: ITG)
दाल अंबोली खाने में बहुत टेस्टी लगती है. (Photo: ITG)

Dal Amboli Recipe: रोज-रोज नाश्ते में पोहा, पराठा और डोसा खाकर अगर आप भी बोर हो चुके हैं, तो इस बार कुछ बिल्कुल अलग ट्राई कर सकते हैं. खास बात ये है कि ये रेसिपी बिल्कुल देसी है. हम बात कर रहे हैं दाल अंबोली की. शेफ संजीव कपूर की बताई दाल अंबोली मशहूर महाराष्ट्रीयन डिश है, जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ बनाने में भी काफी दिलचस्प है. महाराष्ट्र की इस खास डिश में एक-दो नहीं बल्कि कई तरह की दालों का इस्तेमाल किया जाता है. इसके बैटर में छाछ, चावल, पोहा, मेथी और अलसी के बीज भी डाले जाते हैं. ये सभी चीजें इसे प्रोटीन से भरपूर नाश्ता भी बनाती हैं.

खास बात ये है कि दाल अंबोली दिखने में डोसे जैसी जरूर लग सकती है, लेकिन इसका स्वाद और बैटर नॉर्मल डोसे से काफी अलग होता है. अगर आप घर के नाश्ते में कुछ नया और देसी स्वाद वाला बनाना चाहते हैं, तो संजीव कपूर की ये रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं.

क्या होती है दाल अंबोली?
दाल अंबोली महाराष्ट्र की पारंपरिक डिश है, जिसे दाल और चावल को मिक्स करके तैयार किया जाता है. इसका बैटर तैयार करने के लिए कई तरह की दालों को चावल के साथ भिगोया जाता है और फिर पीसकर फर्मेंट किया जाता है. बैटर में छाछ का इस्तेमाल इसे हल्का खट्टा स्वाद देता है.

इसे तवे पर फैलाकर पकाया जाता है, जिससे बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम अंबोली तैयार होती है. इसे नाश्ते या स्नैक के तौर पर चटनी के साथ खाया जा सकता है.

दाल अंबोली के लिए इंग्रेडिएंट्स

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  • 1 कप शॉर्ट ग्रेन चावल
  • 1/4 कप पोहा
  • 1/4 कप तूर दाल
  • 1/4 कप छिलके वाली मूंग दाल
  • 1/4 कप मूंग दाल
  • 1/4 कप चना दाल
  • 1/4 कप मसूर दाल
  • 1 बड़ा चम्मच अलसी के बीज
  • 2 छोटे चम्मच मेथी दाना
  • 4 कप छाछ
  • स्वादानुसार नमक
  • बारीक कटा प्याज
  • जरूरत के अनुसार तेल

बनाने का तरीका:

1. दाल अंबोली बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में चावल, पोहा, तूर दाल, छिलके वाली मूंग दाल, मूंग दाल, चना दाल, मसूर दाल, अलसी के बीज और मेथी दाना डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह धो लें.

2. अब इसमें करीब 4 कप छाछ डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे 6-8 घंटे के लिए भिगोकर रख दें. इससे चावल और दालें अच्छी तरह नरम हो जाएंगी और इन्हें पीसना आसान होगा.

3. भीगी हुई दाल और चावल के मिश्रण को ग्राइंडर में डालें. जरूरत के अनुसार छाछ डालकर इसे अच्छी तरह पीस लें. बैटर न ज्यादा मोटा हो और न ही बहुत पतला.

4. अब तैयार बैटर को एक बड़े बाउल में निकालें और बची हुई छाछ डालकर अच्छी तरह मिला लें. बाउल को ढककर बैटर को करीब 8-10 घंटे के लिए फर्मेंट होने दें.

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5. फर्मेंट होने के बाद बैटर में स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब आपकी दाल अंबोली बनाने के लिए बैटर तैयार है.

6. दाल अंबोली बनाने के लिए तवा गर्म करें. तवे पर थोड़ा तेल लगाएं और जरूरत हो तो बारीक कटे प्याज से तवे को हल्का रगड़ लें.

7. अब एक कलछी बैटर तवे पर डालें और इसे गोल आकार में हल्का फैलाएं. इसे बहुत ज्यादा पतला करने की जरूरत नहीं है. किनारों पर थोड़ा तेल डालें और मध्यम आंच पर करीब 3-4 मिनट तक पकाएं.

8. जब नीचे की तरफ से अंबोली सुनहरी और हल्की कुरकुरी हो जाए, तो इसे पलट दें. दूसरी तरफ भी 2-3 मिनट तक पकाएं. इसी तरह पूरे बैटर से अंबोली तैयार कर लें.

9. गरमा-गरम दाल अंबोली को प्लेट में निकालें और नारियल की चटनी या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें. कई तरह की दालों से बनी ये महाराष्ट्रीयन डिश नाश्ते में कुछ अलग खाने की इच्छा को पूरा कर सकती है.

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