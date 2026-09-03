हथिनीकुंड बैराज नाव हादसे में बड़ा अपडेट, एक लापता सैनिक का शव सहारनपुर में मिला

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज में ट्रेनिंग के दौरान नाव हादसे के बाद यमुना नदी में लापता हुए एक सैनिक का शव सहारनपुर में बरामद किया गया है. सैनिक का शव मिर्जापुर थाना क्षेत्र के बरथा गांव में मिला है. यह जगह हथिनीकुंड बैराज से करीब एक किलोमीटर दूर बताई जा रही है.

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शव कुछ देर पहले बरामद किया गया. इसकी जानकारी मिलते ही सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे. सेना के अधिकारी शव को अपने साथ ले गए. सैनिक की पहचान और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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दरअसल, मंगलवार को हथिनीकुंड बैराज में सेना की एक नाव ट्रेनिंग अभ्यास के दौरान हादसे का शिकार हो गई थी. पुलिस के मुताबिक, इस नाव पर चार से पांच सैनिक सवार थे. हादसे के बाद चार सैनिक यमुना नदी की तेज धारा में बह गए थे.

VIDEO | Yamunanagar, Haryana: Three Para Commandos rescued, two missing after boat capsizes during joint watermanship training at Hathni Kund Barrage; search operation underway.



A statement by PRO Defence Chandigarh reads, "On 01 September 2026, during a joint watermanship… pic.twitter.com/P9NQe1hbKa — Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2026

तीन सैनिक तैरकर निकल आए बाहर

इनमें से तीन सैनिक किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे. वहीं दो सैनिक का पता नहीं चल सका था. इसके बाद उनकी तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया.

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पुलिस के मुताबिक, हादसे की जानकारी मंगलवार शाम को मिली थी. इसके बाद सेना और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी SDRF की टीमों ने तलाश शुरू की. हरियाणा के यमुनानगर के साथ ही पड़ोसी उत्तर प्रदेश में भी नदी के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

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#WATCH | Yamunanagar, Haryana: Search operations are underway after two Army personnel went missing during flood relief training at the Hathnikund Barrage. pic.twitter.com/lJ4ofF1gID — ANI (@ANI) September 2, 2026

सहारनपुर में बरामद हुआ एक लापता सैनिक का शव

कई घंटे की तलाश के बाद बुधवार को लापता सैनिक का शव सहारनपुर के बरथा गांव के पास बरामद हुआ. शव मिलने के बाद सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की प्रक्रिया के लिए शव को अपने साथ ले गए.

हादसे के बाद सेना और राहत-बचाव टीमों ने लगातार तलाश अभियान चलाया. हेलीकॉप्टर से एरियल तलाशी भी अभियान भी चलाया गया. सैनिक के शव की बरामदगी के बाद अभियान में जुटी टीमों ने राहत की सांस ली, हालांकि इस हादसे ने ट्रेनिंग के दौरान हुई दुर्घटना की गंभीरता को सामने ला दिया है.

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