scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Indian Railway Ticket Rule: ऑनलाइन लिया टिकट, तो ना करें ये गलती, रेलवे ने कहा- लगेगा जुर्माना!

अगर आप जनरल टिकट पर सफर करते हैं तो आप स्‍कीनशॉट या व्‍हाट्सऐप से किसी दूसरे व्‍यक्ति द्वारा भेजे गए टिकट को नहीं दिखा सकते. रेलवे इसे वैलिड नहीं मानेगा. आइए जानते हैं, ऐसा क्‍यों?

Advertisement
X
जनरल टिकट पर रेलवे का नियम. (Photo: Pexel)
जनरल टिकट पर रेलवे का नियम. (Photo: Pexel)

भारतीय रेलवे ने अनरिजर्व टिकट (जनरल टिकट) को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया है और कहा है कि अगर कोई यात्री जनरल टिकट के स्‍कीनशॉट या व्‍हाट्सऐप पर टिकट दिखाता है तो उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. 

दरअलस, वेस्‍ट रेलवे कोटा डिविजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन का कहना है कि RailOne ऐप के जरिए बुक किया गया जनरल टिकट ही मान्‍य होगा, लेकिन सिर्फ उसी स्‍पैसिफिक फोन में, जिसमें यह ऐप रजिस्‍टर्ड हो और ऐप में जाकर ही टिकट दिखाना होगा. 

उन्‍होंने आगे कहा कि अगर किसी और फोन में किसी दूसरे व्‍यक्ति द्वारा जनरल टिकट की बुकिंग की गई है और वह टिकट व्‍हाट्सऐप या किसी अन्‍य तरह से शेयर किया गया है तो वह मान्‍य नहीं होगा. साथ ही अगर कोई उस टिकट का स्‍कीनशॉट भी दिखाता है तो भी ये वैलिड नहीं माना जाएगा.  

सम्बंधित ख़बरें

rpf constable saves passenger
गुजरात में चलती ट्रेन से लटक गया यात्री, RPF ने बचाई जान
Railways has provided a large market to local artisans through the 'One Station One Product' scheme
₹162 Cr की बिक्री, 1.54 लाख को फायदा! 'हुनरमंदों' को रेलवे ने दिया बड़ा बाजार
Railways Penalised for Changing RAC Ticket to Waiting List Without Informing Passenger
3 राज्यों में रेलवे का बड़ा इंफ्रा बूस्ट, ₹675 करोड़ होंगे खर्च; जानें कहां क्या बदलेगा
4,000 KM का नेटवर्क और 7 नए रूट
12 घंटे का सफर 4.5 घंटे में, 6 शहर होंगे कनेक्ट! नए बुलेट ट्रेन पर बड़ा अपडेट
ट्रेन लेट हुई तो बनाया ऐप, Google ने ₹280 करोड़ में खरीदा

इंडियन एक्‍सप्रेस की रिपोर्ट में जैन ने कहा कि अगर कोई यात्री जनरल टिकट पर सफर कर रहा है, तो जर्नी के दौरान उसे टिकट बुक करने वाले फोन को साथ लेकर चलना चाहिए. साथ ही रजिस्‍टर्ड नंबर से ही बुकिंग करनी चाहिए. इससे वह भारी पेनल्‍टी से बच सकता है. 

Advertisement

बोर्डिंग से पहले बुक होना चाहिए टिकट
रेलवे की ओर से यह भी कहा गया है कि बोर्डिंग स्‍टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन की बुकिंग हो जानी चाहिए, वरना बाद में टिकट को वैलिड नहीं माना जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि कोई भी यात्री बिना टिकट के ट्रेन में नहीं चढ़ सकता और टिकट चेकिंग स्टाफ को देखकर मोबाइल फोन से अनरिजर्व टिकट नहीं बना सकता है. 

जैन ने कहा कि इसी तरह, किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन से टिकट प्राप्त करना और उसका स्क्रीनशॉट साथ रखना निर्धारित डिजिटल टिकटिंग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है. अधिकारी ने कहा कि डिजिटल टिकट दिखाने के लिए, मोबाइल फोन चालू होना चाहिए और उसमें पर्याप्त चार्ज होना चाहिए. 

ये सभी बातें जान लेनी चाहिए

  • यात्रा शुरू करने से पहले वैलिड टिकट लें. 
  • अपने रजिस्‍टर्ड मोबाइल फोन का उपयोग करके RailOne ऐप के माध्यम से जनरल टिकट बुक कर सकते हैं. 
  • टिकट उसी मोबाइल फोन पर उपलब्ध होना चाहिए जिसका उपयोग इसे बुक करने के लिए किया गया था. 
  • व्हाट्सऐप के माध्यम से प्राप्त टिकट या स्क्रीनशॉट वैलिड नहीं माना जाएगा. 
  • रजिस्‍टर्ड मोबाइल से बुक किया गया टिकट केवल उस मोबाइल के धारक के लिए ही मान्य है. 
  • यात्रा के दौरान अपने साथ संबंधित मोबाइल फोन रखें और सुनिश्चित करें कि वह चार्ज हो. 

रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना
रेलवे अधिकारी ने आगे कहा कि उचित टिकट के बिना या अनियमित टिकट के साथ यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 19 जून, 2026 से 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हथिनीकुंड बैराज नाव हादसे में बड़ा अपडेट, एक लापता सैनिक का शव सहारनपुर में मिला |
    मच्छर किसे काटेगा, किसे छोड़ेगा? IIT कानपुर पढ़ रहा है उनके दिमाग का राज |
    अमेरिका से जैवलिन मिसाइल की डील 'आत्मनिर्भर भारत' की परीक्षा? देखें कूटनीति |
    'ऑपरेशन अयोध्या'... राम मंदिर मैनेजमेंट के लिए ट्रस्ट एक एयर मार्शल पर ही क्यों? |
    Dal Amboli Recipe: नाश्ते में 7 तरह की दाल और छाछ से बनाएं महाराष्ट्र की मशहूर दाल अंबोली, संजीव कपूर ने बताई आसान रेसिपी |
    आ रहा है Xiaomi 18 Fold, इस दिन लॉन्चिंग, बदलेगा मार्केट का ट्रेंड? |
    28 साल की लड़की, 55 का लिव-इन पार्टनर... प्रेमिका को मारकर फेंकने जा रहा था लाश, खुल गई सारी पोल |
    भगवद् गीता पढ़ती हैं मौनी रॉय, लाइब्रेरी में रखे ग्रंथ, लैविश है घर, बालकनी से दिखता है शाहरुख का मन्नत! |
    पंजाब में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कटा, कॉलम में लिखा- Permanently Shifted |
    ‘ये बॉडी मेरा घर...’, मोनोकनी में अनाया बांगड़ का ग्लैमरस अंदाज, थाइलैंड पहुंचते ही लगाई हुस्न की आग, VIDEO
    Advertisement