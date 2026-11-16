इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खिलाड़ियों की अदला-बदली को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ ट्रेड करने जा रही है. इस डील में इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन राजस्थान से लखनऊ सुपर जायंट्स में आएंगे.

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इसके अलावा तमिलनाडु के बाएं हाथ के स्पिनर एम सिद्धार्थ भी LSG से राजस्थान रॉयल्स का रुख करेंगे. दोनों फ्रेंचाइजी इस ट्रेड पर सहमत हैं.

शमी ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है. हालांकि, IPL 2026 में उनका प्रदर्शन आंकड़ों के लिहाज से बहुत प्रभावशाली नहीं रहा. उन्होंने 13 मुकाबलों में 12 विकेट लिए और इस दौरान उनकी इकोनॉमी 9 रही. इसके बावजूद उन्होंने लखनऊ की गेंदबाजी को अनुभव और मजबूती दी. LSG का पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था और टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही थी.

सितंबर में 36 साल के हुए शमी ने टी20 क्रिकेट में अब भी मैच का रुख बदलने की क्षमता दिखाई है. पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हैदराबाद में उन्होंने इसका शानदार नमूना पेश किया था. अपने चार ओवर में सिर्फ 9 रन देकर दो विकेट लेने वाले शमी ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे आक्रामक बल्लेबाजों को शुरुआती दो ओवरों में ही पवेलियन भेज दिया था.

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पावरप्ले में शमी का रिकॉर्ड भी राजस्थान के लिए अहम हो सकता है. साल 2024 से अब तक उन्होंने पावरप्ले में 14 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 8.76 रही है. IPL 2026 में भी LSG की पावरप्ले इकोनॉमी 8.71 रही, जो टूर्नामेंट में सबसे बेहतर थी. इस दौरान टीम ने 23 विकेट हासिल किए. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की पावरप्ले इकोनॉमी 10.14 रही और उसने 28 विकेट लिए. प्लेऑफ में पहुंचने के बावजूद यह टीम की कमजोर कड़ियों में से एक थी.

शमी के राजस्थान से जुड़ने पर उनकी जोड़ी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के साथ बन सकती है. आर्चर पिछले सीजन में राजस्थान के प्रमुख स्ट्राइक गेंदबाज थे. ऐसे में दोनों का साथ टीम के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती दे सकता है.

सैम करन को अब आईपीएल 2027 में कौन सी टीम म‍िलेगी?

ESPNcricinfo की रिपोर्ट के मुताबिक,सैम करन IPL में अपनी तीसरी फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करेंगे. इससे पहले वह पंजाब किंग्स (PBKS) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए दो-दो बार खेल चुके हैं. चोट के कारण वह IPL 2026 में हिस्सा नहीं ले पाए थे.

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लखनऊ में करन की मुलाकात टॉम मूडी से भी होगी, जो फ्रेंचाइजी के ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं. करन और मूडी पहले भी साथ काम कर चुके हैं. दोनों द हंड्रेड में ओवल इनविंसिबल्स और यूएई की ILT20 में डेजर्ट वाइपर्स से जुड़े रहे हैं. मूडी की कोचिंग में करन ने इसी साल जनवरी में डेजर्ट वाइपर्स की कप्तानी करते हुए ILT20 का खिताब भी जीता था.

करन को टीम में शामिल करने से LSG को उस ऑलराउंडर की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी, जो बल्लेबाजी क्रम को संतुलन दे सके. करन 2022 में इंग्लैंड के टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे.

LSG में कप्तानी के भी दावेदार होंगे करन

सैम करन लखनऊ सुपर जायंट्स में कप्तानी के विकल्प भी बन सकते हैं. ऋषभ पंत के कप्तानी छोड़ने और 2026 सीजन के बाद ट्रेड के जरिए दिल्ली कैपिटल्स में वापस जाने के बाद LSG में कप्तान का पद खाली है. करन के अलावा एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस भी विदेशी कप्तानी के संभावित दावेदारों में शामिल हैं.

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वहीं, एम सिद्धार्थ भी इस ट्रेड के तहत राजस्थान रॉयल्स से जुड़ेंगे. वह बाएं हाथ के स्पिनर हैं और उनकी खासियत यह है कि वह नई गेंद से भी स्विंग हासिल कर सकते हैं. सिद्धार्थ ने हाल ही में तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) का खिताब जीता है. अब वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु की ओर से खेलते नजर आएंगे.

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