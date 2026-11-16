पटना में उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर के घर बड़ी चोरी, 600 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और 7 लाख कैश ले उड़े चोर

पटना में बेखौफ अपराधियों ने बिहार सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर के निजी आवास को ही निशाना बना लिया. AG कॉलोनी में मौजूद उनके घर में 14 और 15 नवंबर की दरम्यानी रात चोरी हुई. चोर उनके घर से 600 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और 7 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए. घटना के बाद शास्त्री नगर थाना पुलिस जांच में जुट गई है.

और पढ़ें

बिहार की राजधानी पटना में चोरों की इस करतूत ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं. बिहार सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर का निजी आवास शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की AG कॉलोनी में मौजूद है, जहां भीषण चोरी की वारदात हुई है. घर से कीमती जेवरात और नकदी चोरी कर आरोपी फरार हो गए. इस वारदात के सामने आने के बाद इलाके में भी चर्चा तेज हो गई है.

पुलिस के मुताबिक, मंत्री संजय टाइगर के निजी आवास से करीब 600 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और 7 लाख रुपये नकद चोरी हुए हैं. चोरों ने घर में रखे कीमती सामान को निशाना बनाया और रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. चोरी हुए सामान की कीमत काफी अधिक बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरी की वारदात से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

Advertisement

इस वारदात में एक अहम बात सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, चोरी की घटना से ठीक पहले पुलिस की गश्ती टीम इलाके से गुजरी थी, लेकिन उस दौरान किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बावजूद चोर मंत्री के निजी आवास में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर निकल गए. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर चोर घर में कैसे दाखिल हुए और वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को बुलाकर जांच कराई गई है. घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के वक्त कौन-कौन संदिग्ध वहां मौजूद था और चोर किस रास्ते से आए और फरार हुए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है. शास्त्री नगर थाना पुलिस इस टीम के साथ मिलकर चोरी की वारदात की जांच कर रही है. पुलिस CCTV फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है. फिलहाल चोरी के मामले में आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर जांच जारी है.

---- समाप्त ----