Amla Launji Recipe: सर्दियों में गुड़-आंवले से बनाएं खट्टी-मीठी लौंजी, रोटी-पराठे के साथ लगेगी लाजवाब, आसान है रेसिपी

Amla Launji Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजे आंवले मिलने लगते हैं, आंवला सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है. यही वजह है कि इस मौसम में लोग आंवले का मुरब्बा, चटनी, अचार और कैंडी जैसी कई चीजें बनाकर खाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी आंवले की लौंजी ट्राई की है? इसका स्वाद खट्टा, मीठा और हल्का तीखा होता है. इसे एक बार खाने के बाद आप बार-बार बनाना चाहेंगे.

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आंवले की लौंजी उत्तर भारत में बनने वाली एक पारंपरिक डिश है. इसे गुड़, सरसों के तेल और कुछ खास मसालों की मदद से तैयार किया जाता है. इसकी खासियत है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह रोजाना के खाने का स्वाद भी बढ़ा देती है. आप इसे पराठे, पूरी या दाल-चावल के साथ खा सकते हैं. आइए घर पर आंवले की लौंजी बनाने का आसान तरीका जानते हैं.

आंवले की लौंजी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

250 ग्राम ताजे आंवले

2-3 बड़े चम्मच गुड़ (स्वादानुसार)

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

आधा छोटा चम्मच सौंफ

आधा छोटा चम्मच राई

आधा छोटा चम्मच मेथी दाना

आधा छोटा चम्मच कलौंजी

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

आधा छोटा चम्मच काला नमक

जरूरत के अनुसार पानी

आंवले की लौंजी बनाने का तरीका

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आंवले को करें तैयार

सबसे पहले आंवलों को अच्छी तरह धो लें. अब इन्हें करीब 10 मिनट तक भाप में पकाएं. ध्यान रखें कि आंवलों को पानी में उबालने के बजाय स्टीम करना है. इससे आंवले नरम हो जाएंगे. ठंडा होने पर इनके बीज निकालकर छोटे टुकड़ों में काट लें.

मसालों का लगाएं तड़का

अब एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें मेथी दाना, राई, सौंफ और कलौंजी डालकर हल्का चटकने दें. इसके बाद कटे हुए आंवले डालकर कुछ मिनट तक अच्छी तरह भूनें.

हल्दी और मिर्च डालें

आंवले में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि मसालों का टेस्ट आंवले में अच्छी तरह समा जाए.

गुड़ से आएगा खट्टा-मीठा स्वाद

अब इसमें कद्दूकस किया हुआ या पिसा गुड़ डालें. साथ ही थोड़ा पानी मिलाकर कड़ाही को ढक दें. लो फ्लेम पर तब तक पकाएं, जब तक आंवले सॉफ्ट न हो जाएं.

तैयार है आंवले की लौंजी

जब लौंजी गाढ़ी होने लगे तो इसमें काला नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें. आप चाहें तो इसे थोड़ा गाढ़ा या हल्का पतला रख सकते हैं. गैस बंद कर दें और लौंजी को ठंडा होने दें.

कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं?

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आंवले की लौंजी को पूरी तरह ठंडा करने के बाद साफ और सूखे एयरटाइट कांच के जार में भरें. इसे फ्रिज में रखकर करीब 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है. ध्यान रखें कि लौंजी निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें.

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