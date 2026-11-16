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MS Dhoni IPL Retirement: 17 नवंबर को संन्यास का ऐलान करेंगे धोनी? रिटेंशन से पहले बढ़ी फैन्स की धड़कनें!

आईपीएल 2027 के लिए सभी टीमों को 17 नवंबर तक अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी है. इस बीच चेन्नई के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. चर्चाओं का माहौल गर्म है कि धोनी अगले सीजन आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे.

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धोनी को लेकर आई बड़ी खबर. (PHOTO: AP/PTI/ITGD)
धोनी को लेकर आई बड़ी खबर. (PHOTO: AP/PTI/ITGD)

आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख यानी 17 नवंबर जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे चेन्नई सुपर किंग्स के फैन्स की धड़कनें तेज होती जा रही हैं.

सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर आग की तरह फैल रही है, जिसने करोड़ों क्रिकेट फैन्स को भावुक कर दिया है. अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी 17 नवंबर को आईपीएल से संन्यास का ऐलान करने वाले हैं?

चेन्नई के फैन्स इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं रिटेंशन लिस्ट आने के साथ ही धोनी के संन्यास की घोषणा न हो जाए. कई फैन्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेहद भावुक पोस्ट शेयर किए हैं.

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एक फैन ने टूटे हुए दिल के इमोजी के साथ लिखा कि धोनी, मुझे पता है कि कल शाम 5 बजे मैं फूट-फूट कर रोने वाला हूं. शुक्रिया थाला, आपने सीएसके को वो पहचान दी जो आज है.

वहीं, एक अन्य यूजर ने धोनी से आखिरी बार चेपॉक के मैदान पर खेलने की गुहार लगाते हुए लिखा कि हम बेकार खिलाड़ियों पर इतने करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं तो एक मैच के लिए 4 करोड़ रुपये और सही. आपने वादा किया था कि आप अपना आखिरी मैच चेपॉक में खेलेंगे. प्लीज एक मैच और खेलिए, फेयरवेल लीजिए और फिर संन्यास लीजिए.

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क्या नए रोल में नजर आएंगे धोनी? 

कुछ यूजर्स यह भी कयास लगा रहे हैं कि धोनी एक खिलाड़ी के तौर पर भले ही विदा ले लें, लेकिन वह मेंटर की भूमिका में चेन्नई की टीम के साथ जुड़े रह सकते हैं. हालांकि, इन तमाम चर्चाओं के बीच न तो एमएस धोनी की तरफ से और न ही चेन्नई सुपर किंग्स प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है.

आईपीएल 2027 में खेलने पर क्या बोले थे माही?

गौरतलब है कि पिंडली की चोट और फिटनेस संबंधी समस्याओं के चलते धोनी आईपीएल 2026 के किसी भी मुकाबले में मैदान पर नहीं उतर पाए थे. तभी से उनके भविष्य को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि, पिछले महीने अक्टूबर में बेंगलुरु में एक हेल्थकेयर कार्यक्रम के दौरान धोनी ने अपने खेलने की उम्मीदों को पूरी तरह खारिज नहीं किया था. 

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि उन्हें अपनी इस पुरानी विंटेज गाड़ी को ठीक रखने के लिए मेडिकल मदद की जरूरत है. उन्होंने स्पष्ट किया था कि दिसंबर से पहले वह फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे और डॉक्टरों की रिपोर्ट देखने के बाद ही तय करेंगे कि उनका शरीर एक और सीजन खेलने के लिए तैयार है या नहीं. उनके इस बयान ने फैन्स को थोड़ी राहत जरूर दी थी.

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क्या सीएसके करेगी रिटेन?

चेन्नई सुपर किंग्स को 17 नवंबर तक अपनी रिटेंशन लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी है. हाल ही में सीएसके ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एक बड़ी ट्रेड डील की है, जिसके तहत लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स टीम में आए हैं. टीम में हो रहे इन बड़े बदलावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिटेंशन लिस्ट में थाला' का नाम बतौर खिलाड़ी शामिल होगा या फिर भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान का यह सुनहरा अध्याय यहीं समाप्त हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें: IPL 2027 में कौन संभालेगा किस टीम की कमान...रोहित शर्मा का क्या होगा? ऋषभ पंत की वापसी से उलझी दिल्ली कैपिटल्स!

(नोट: हम इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि या दावा नहीं कर रहे हैं, यह पूरी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच चल रही चर्चाओं और अटकलों पर आधारित है.)

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