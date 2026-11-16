MS Dhoni IPL Retirement: 17 नवंबर को संन्यास का ऐलान करेंगे धोनी? रिटेंशन से पहले बढ़ी फैन्स की धड़कनें!

आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख यानी 17 नवंबर जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे चेन्नई सुपर किंग्स के फैन्स की धड़कनें तेज होती जा रही हैं.

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सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर आग की तरह फैल रही है, जिसने करोड़ों क्रिकेट फैन्स को भावुक कर दिया है. अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी 17 नवंबर को आईपीएल से संन्यास का ऐलान करने वाले हैं?

चेन्नई के फैन्स इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं रिटेंशन लिस्ट आने के साथ ही धोनी के संन्यास की घोषणा न हो जाए. कई फैन्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेहद भावुक पोस्ट शेयर किए हैं.

एक फैन ने टूटे हुए दिल के इमोजी के साथ लिखा कि धोनी, मुझे पता है कि कल शाम 5 बजे मैं फूट-फूट कर रोने वाला हूं. शुक्रिया थाला, आपने सीएसके को वो पहचान दी जो आज है.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka | On his IPL future, Former Indian Cricket Team Captain Mahendra Singh Dhoni says, "I'll have to go through the tests. You'll have to give me the report, and before December, I'll need to assess how strong I am and whether I can play one more season. If I'm not fit enough, then you'll have to make sure you do everything right to get this old vintage vehicle running smoothly on the road..." (24.10) — ANI (@ANI) October 24, 2026

वहीं, एक अन्य यूजर ने धोनी से आखिरी बार चेपॉक के मैदान पर खेलने की गुहार लगाते हुए लिखा कि हम बेकार खिलाड़ियों पर इतने करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं तो एक मैच के लिए 4 करोड़ रुपये और सही. आपने वादा किया था कि आप अपना आखिरी मैच चेपॉक में खेलेंगे. प्लीज एक मैच और खेलिए, फेयरवेल लीजिए और फिर संन्यास लीजिए.

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🚨 I ✅ MS Dhoni has retired from professional cricket and will continue his association with CSK as a mentor. 💛 https://t.co/cP4FIoG3O5 — 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒂𝒏𝑪𝒓𝒖𝒛 (@Charan7SK) November 16, 2026

क्या नए रोल में नजर आएंगे धोनी?

कुछ यूजर्स यह भी कयास लगा रहे हैं कि धोनी एक खिलाड़ी के तौर पर भले ही विदा ले लें, लेकिन वह मेंटर की भूमिका में चेन्नई की टीम के साथ जुड़े रह सकते हैं. हालांकि, इन तमाम चर्चाओं के बीच न तो एमएस धोनी की तरफ से और न ही चेन्नई सुपर किंग्स प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है.

We are wasting so many crores on useless players, we can waste 4 more crores for one match. You have given a word that you will play your last match at Chepauk. Please play one more match, take a farewell and retire @msdhoni — Ziya (@Ziya7msd) November 16, 2026

आईपीएल 2027 में खेलने पर क्या बोले थे माही?

गौरतलब है कि पिंडली की चोट और फिटनेस संबंधी समस्याओं के चलते धोनी आईपीएल 2026 के किसी भी मुकाबले में मैदान पर नहीं उतर पाए थे. तभी से उनके भविष्य को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि, पिछले महीने अक्टूबर में बेंगलुरु में एक हेल्थकेयर कार्यक्रम के दौरान धोनी ने अपने खेलने की उम्मीदों को पूरी तरह खारिज नहीं किया था.

So that's the end of MS Dhoni and CSK the greatest player that played for the greatest franchise the man that made CSK what CSK is the man that made million fall in love with cricket is retiring from cricket i just know that I will cry my heart out tom at 5 Thankyou Thala 💛 #CSK https://t.co/3LBYXlL0dE — Shaurya (@shauryaa2268) November 16, 2026

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि उन्हें अपनी इस पुरानी विंटेज गाड़ी को ठीक रखने के लिए मेडिकल मदद की जरूरत है. उन्होंने स्पष्ट किया था कि दिसंबर से पहले वह फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे और डॉक्टरों की रिपोर्ट देखने के बाद ही तय करेंगे कि उनका शरीर एक और सीजन खेलने के लिए तैयार है या नहीं. उनके इस बयान ने फैन्स को थोड़ी राहत जरूर दी थी.

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Dhoni 💔 — Arattai Squad (@arattaiSquad) November 16, 2026

क्या सीएसके करेगी रिटेन?

चेन्नई सुपर किंग्स को 17 नवंबर तक अपनी रिटेंशन लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी है. हाल ही में सीएसके ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एक बड़ी ट्रेड डील की है, जिसके तहत लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स टीम में आए हैं. टीम में हो रहे इन बड़े बदलावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिटेंशन लिस्ट में थाला' का नाम बतौर खिलाड़ी शामिल होगा या फिर भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान का यह सुनहरा अध्याय यहीं समाप्त हो जाएगा.

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(नोट: हम इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि या दावा नहीं कर रहे हैं, यह पूरी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच चल रही चर्चाओं और अटकलों पर आधारित है.)

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