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IND vs PAK: 'दर्द से तड़प रहा था पर पाकिस्तान को छोड़ना नहीं था', सामने आया आर्यवीर सहवाग का VIDEO

अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था. ओमान की धरती पर भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस खिताबी महामुकाबले में टीम इंडिया के युवा शेरों ने इतिहास रच दिया.

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सहवाग ने खोला राज. (PHOTO: SCREENGRAB/BCCI)
सहवाग ने खोला राज. (PHOTO: SCREENGRAB/BCCI)

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें उस्मान खान ने शानदार शतक (107 रन) और अब्दुल कादिर (80 रन) ने विस्फोटक पारी खेली.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (80 रन) और आर्यवीर सहवाग ने 95 रनों की साझेदारी की. बल्लेबाजी के दौरान सहवाग के हाथ में गंभीर चोट लग गई और काफी सूजन आ गई थी, लेकिन देश के लिए खेलने का जज्बा दिखाते हुए उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और दर्द सहते हुए अर्धशतक जड़ा.

एक समय भारत के 252 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे और मैच रोमांचक मोड़ पर था. ऐसे में सहवाग 32वें ओवर से लगातार 'सीताराम' का जाप करते रहे ताकि उनका फोकस बना रहे. निचले क्रम में मनाल चौहान (47 रन) ने बेहतरीन हाथ दिखाए.

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अंत में मोहित उल्वा (नाबाद 49 रन) और चिगुरुपति वेंकट (नाबाद 11 रन) ने सूझबूझ और आक्रामकता दिखाते हुए आखिरी गेंद पर चौका जड़कर भारत को ऐतिहासिक और रोमांचक जीत दिला दी. इस तरह भारत ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीनकर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

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दर्द सह रहा था, लेकिन यह मौका दोबारा नहीं मिलता

मैच के बाद बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में आर्यवीर सहवाग और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने अपने दिल की बात शेयर की. आर्यवीर ने खुलासा किया कि इस हाई-वोल्टेज फाइनल के दौरान वे चोटिल हो गए थे और उन्हें काफी दर्द हो रहा था. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मैदान से बाहर जाने का फैसला नहीं किया.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को कूटकर पापा वीरेंद्र सहवाग संग धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की शरण में पहुंचे आर्यवीर, सपर‍िवार लिया आशीर्वाद, PHOTOS

आर्यवीर ने बेहद इमोशनल अंदाज में कहा कि मैं मैच के दौरान चोट से जूझ रहा था और काफी दर्द में था, लेकिन मैं इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था. मुझे पता था कि ऐसे मौके जिंदगी में बार-बार नहीं आते. हम दोबारा कभी अंडर-19 में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल नहीं खेल रहे होंगे, इसलिए मैं इस पल को पूरी तरह जीना चाहता था और टीम के लिए हर हाल में खड़ा रहना चाहता था. टूर्नामेंट में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया.

यह भी पढ़ें: जीत के लिए 'सीताराम-सीताराम' जप रहे थे आर्यवीर सहवाग, पाकिस्तानी फैन्स क्यों लगा रहे थे 'सहवाग-सहवाग' के नारे, देखें VIDEO

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जब आखिरी गेंद पर थम गई थीं सांसें

नंबर-10 पर उतरे मोहित उल्वा (नाबाद 49 रन) ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को 9वीं बार एशिया कप का चैम्पियन बना दिया. जीत के बाद दोनों खिलाड़ियों ने बताया कि डगआउट में बैठा हर शख्स आखिरी गेंद पर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस गेंद सीमा रेखा के पार चली जाए. 

यह भी पढ़ें: आर्यवीर की कामयाबी पर भावुक हुईं मां आरती सहवाग, बेटे के लिए लिखा खास संदेश

मोहित के उस विजयी चौके के बाद पूरी टीम खुशी से झूम उठी और ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल बन गया. चोट को पछाड़कर आर्यवीर सहवाग और इन युवाओं ने साबित कर दिया कि जब हौसला बुलंद हो तो हर नामुमकिन चीज मुकाम बन जाती है.
 

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