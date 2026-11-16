Will Smith Son Dating Rumour: 82 साल की फैशन क्वीन के प्यार में 28 साल का एक्टर? KISS करते हुए फोटो वायरल, जानें सच

हॉलीवुड में इन दिनों एक ऐसी लव स्टोरी की चर्चा हो रही है, जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए. मशहूर एक्टर विल स्मिथ के 28 साल के बेटे जेडेन स्मिथ का नाम 82 साल की फ्रेंच फैशन एंटरप्रेन्योर मिशेल लैमी के साथ जोड़ा जा रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. कुछ पोस्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि दोनों की सगाई भी हो चुकी है.

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इस रिश्ते की सबसे चौंकाने वाली बात है दोनों की उम्र का फासला. जेडेन और मिशेल के बीच करीब 54 साल का अंतर बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हुए, जिनमें दोनों को हाथ थामे, किस करते और एक-दूसरे के साथ निजी पल बिताते दिखाया गया. लेकिन ठहरिए! इन तस्वीरों और दावों की सच्चाई कुछ और ही है.

दरअसल, इस कथित अफेयर की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. एबीसी 10 न्यूज की फैक्ट-चेक रिपोर्ट के मुताबिक, जेडेन और मिशेल के रिश्ते को लेकर वायरल हो रही कहानी फर्जी है. रिपोर्ट में बताया गया कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में से कुछ AI की मदद से बनाई गई हैं, जबकि कुछ को दूसरी तस्वीरों में डिजिटल बदलाव करके तैयार किया गया है. जेडेन या मिशेल, किसी ने भी अपने रिश्ते या सगाई की पुष्टि नहीं की है. दोनों के डेटिंग करने का भी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है.

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कहां से शुरू हुई जेडेन और मिशेल के अफेयर की कहानी?

इस पूरी चर्चा की शुरुआत 9 नवंबर को X पर किए गए एक पोस्ट से हुई. इसमें दावा किया गया कि जेडेन स्मिथ मिशेल लैमी के घर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे. शुरुआत में इस मुलाकात को मां-बेटे जैसे रिश्ते और आशीर्वाद लेने से जोड़कर पेश किया गया. लेकिन बाद में एक दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट ने कहानी में नया ट्विस्ट डाल दिया और दोनों की सगाई का दावा कर दिया.

10 नवंबर 2026 तक X और इंस्टाग्राम पर दोनों के कथित रोमांस को लेकर पोस्ट की बाढ़ आ गई. देखते ही देखते कुछ तस्वीरें और वीडियो भी वायरल होने लगे. इनमें जेडेन और मिशेल को हाथ पकड़े, किस करते और साथ में सेल्फी लेते दिखाया गया. उम्र के बड़े अंतर को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब बातें होने लगीं.

हालांकि, फैक्ट-चेक में इन दावों का कोई भरोसेमंद आधार नहीं मिला. ABC 10 News ने वायरल तस्वीरों और वीडियो को फर्जी बताया. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ विजुअल AI से तैयार किए गए या डिजिटल तरीके से बदले गए थे. ऐसे में जेडेन और मिशेल के अफेयर या सगाई की खबरों को सच मानने की कोई वजह नहीं है.

कौन हैं 82 साल की मिशेल लैमी?

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अब बात उस महिला की, जिनका नाम अचानक विल स्मिथ के बेटे के साथ जुड़ने लगा है. मिशेल लैमी फ्रांस की जानी-मानी फैशन एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट और परफॉर्मर हैं. फैशन की दुनिया में उनकी अपनी अलग पहचान है. कपड़ों से लेकर फर्नीचर, हॉस्पिटैलिटी और परफॉर्मेंस आर्ट तक, उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है.

मिशेल अपने अनोखे लुक के लिए भी काफी मशहूर हैं. उनके सोने के दांत, काली नजर आने वाली उंगलियां और बड़े-बड़े डिजाइनर गहने उन्हें भीड़ से अलग पहचान देते हैं. फैशन की दुनिया में उनका अंदाज किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं लगता.

लेकिन मिशेल की जिंदगी की कहानी सिर्फ फैशन तक सीमित नहीं है. फैशन इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और फ्रांस में क्रिमिनल डिफेंस वकील के तौर पर काम भी किया. बाद में वह लॉस एंजिलिस पहुंचीं और वहां अपना क्लोदिंग ब्रांड शुरू किया. धीरे-धीरे उन्होंने फैशन और आर्ट की दुनिया में अपनी अलग जगह बना ली.

रिक ओवेन्स की पत्नी हैं मिशेल लैमी

मिशेल लैमी की निजी जिंदगी की एक अहम बात भी इस वायरल अफवाह को समझने के लिए जरूरी है. मिशेल की शादी अमेरिकी फैशन डिजाइनर रिक ओवेन्स से हुई है. दोनों की मुलाकात 1990 के दशक में हुई थी. उस समय मिशेल ने अपने फैशन बिजनेस के लिए रिक को कपड़ों के पैटर्न तैयार करने का काम दिया था.

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काम के सिलसिले में शुरू हुई यह मुलाकात धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. दोनों ने 2006 में शादी कर ली. इसके बाद उन्होंने मिलकर Owenscorp नाम की क्रिएटिव कंपनी भी बनाई, जिसके तहत कपड़ों, फर्नीचर और दूसरे डिजाइन प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया.

हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों के अलग होने की खबरें भी सामने आई हैं. लेकिन इन रिपोर्ट्स के बावजूद जेडेन और मिशेल के कथित अफेयर को सही साबित करने वाला कोई प्रमाण नहीं है.

हॉलीवुड में एक्टिंग से लेकर म्यूजिक तक छाए रहे जेडेन स्मिथ

विल स्मिथ के बेटे जेडेन स्मिथ किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने बचपन से ही हॉलीवुड की दुनिया देखी है. जेडेन ने साल 2006 में अपने पिता विल स्मिथ के साथ फिल्म 'द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके काम को खूब पसंद किया गया.

इसके बाद 2010 में वह जैकी चैन के साथ फिल्म 'द कराटे किड' में नजर आए. इस फिल्म ने उन्हें दुनियाभर में पहचान दिलाई. एक्टिंग के साथ-साथ जेडेन ने म्यूजिक में भी हाथ आजमाया और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की.

वह कनाडाई पॉप स्टार जस्टिन बीबर के हिट गाने 'नेवर से नेवर' में भी नजर आए थे. इसके अलावा उन्होंने 'सायर', 'एरिस' और 'सीटीवी3: कूल टेप वॉल्यूम 3' जैसे म्यूजिक प्रोजेक्ट्स भी रिलीज किए.

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फिलहाल जेडेन और 82 साल की मिशेल लैमी के अफेयर और सगाई की खबरें महज सोशल मीडिया की अफवाह साबित हुई हैं. वायरल तस्वीरों ने भले ही इंटरनेट पर हलचल मचा दी हो, लेकिन इस कहानी में फिलहाल सच्चाई से ज्यादा सनसनी है.

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