उदयपुर में थाईलैंड की यूट्यूबर से ऑटो ड्राइवर ने की अभद्रता, लाइव वीडियो में कैद हुई हरकत; पुलिस ने दबोचा तो हाथ जोड़ते आया नजर

राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर घूमने आई थाईलैंड की एक यूट्यूबर से अभद्रता का मामला सामने आया है. युवती नगर निगम के मेले में मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी. इसी दौरान एक ऑटो चालक उसके पास पहुंचा और बार-बार 'लिप किस प्लीज' कहने लगा. उसकी यह हरकत युवती के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई. बाद में युवती ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

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मेले में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान की अभद्रता

पुलिस के मुताबिक, घटना 13 नवंबर की है. थाईलैंड की युवती उदयपुर घूमने आई हुई थी. उसने शहर घूमने के लिए एक ऑटो किराए पर लिया था. आरोपी ऑटो चालक ने उसे दो दिन तक अलग-अलग जगहों पर घुमाया था.

13 नवंबर को युवती इसी ऑटो से टाउनहॉल स्थित नगर निगम के मेले में पहुंची थी. वहां वह मोबाइल से सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी. इसी दौरान ऑटो चालक उसके पास आया और बार-बार 'लिप किस प्लीज' कहकर अभद्रता करने लगा.

इंस्टाग्राम पर वीडियो के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान

ऑटो चालक की यह हरकत युवती के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई. युवती ने 14 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो पोस्ट किया और घटना के बारे में संदेश भी लिखा. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी की तलाश शुरू की.

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आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार

थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह के मुताबिक, आरोपी की पहचान उदयपुर के सेक्टर-11 स्थित महाराज का अखाड़ा निवासी आफताब उर्फ गबरू पुत्र अबरार खान के रूप में हुई है. वह ऑटो चालक है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ अभद्रता का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

भारत घूम रही है थाईलैंड की यूट्यूबर

जानकारी के मुताबिक, युवती इन दिनों भारत घूम रही है. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 70 हजार फॉलोअर्स हैं. घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मामले की चर्चा हो रही है.

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