मनीला में क्वाड के मंच पर ट्रंप से होगी PM नरेंद्र मोदी की मुलाकात, दो साल बाद हो रही मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी फिलीपींस पहुंच चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार को मनीला पहुंचेंगे. दोनों नेता क्वाड (QUAD) देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस बैठक में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहेंगे. खास बात यह है कि ट्रंप की चीन यात्रा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक से ठीक पहले यह मुलाकात हो रही है.

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19 नवंबर को ट्रंप चीन के शेनजेन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे.

चारों नेताओं की बैठक मंगलवार शाम 6:15 बजे मनीला के स्थानीय समय के अनुसार होगी. भारतीय समय के मुताबिक यह दोपहर लगभग 2 बजे होगी. यह सितंबर 2024 के बाद क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन है और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस समूह की पहली लीडर्स मीटिंग भी होगी.

क्वाड की बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

इस बैठक के एजेंडे में समुद्री व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात जैसे मुद्दे शामिल हैं. भारत सहित चारों देश समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को लेकर चर्चा करेंगे. खासतौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और अहम खनिजों की सप्लाई चेन को लेकर बातचीत होने की उम्मीद है.

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दिलचस्प बात यह है कि इस बार क्वाड समिट की मेजबानी ऐसा देश कर रहा है, जो इस समूह का सदस्य ही नहीं है. फिलीपींस की चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में लंबे समय से तनातनी रही है. ऐसे में मनीला में क्वाड नेताओं का जुटना अपने आप में अहम कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है.

क्वाड के बाद ट्रंप की चीन यात्रा पर नजर

मनीला में क्वाड बैठक के बाद ट्रंप चीन के शेनजेन जाएंगे. वहां 19 नवंबर को उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पहली त्रिपक्षीय बैठक प्रस्तावित है. इसमें परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, वैश्विक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.

मनीला में PM मोदी का भव्य स्वागत

सोमवार को मनीला हवाई अड्डे पर फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रॉबर्ट जोसेफ 'जे' मोंटेस डी क्लारो ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया.

होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक गीत और नृत्य भी देखे.

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, "अभी कुछ देर पहले फिलीपींस के मनीला पहुंचा हूं. भारतीय समुदाय से मिलकर बहुत खुशी हुई, जिन्होंने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया. यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रवासी भारतीय न केवल अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं, बल्कि दोनों देशों को करीब लाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं."

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प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बच्चों को 'पूर्ण कुंभ श्लोक' का पाठ करते हुए देखा. इसके अलावा वहां बॉलीवुड गानों पर नृत्य और भांगड़ा की प्रस्तुतियां भी दी गईं. प्रधानमंत्री के लिए रामायण का एक विशेष मंचन भी आयोजित किया गया था.

शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एक विशेष गाला डिनर में हिस्सा लिया. इसमें आसियान शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकों में शामिल होने आए अन्य नेता और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 'बारोंग तागालोग' पहने हुए नजर आए, जो फिलीपींस के पुरुषों की पारंपरिक औपचारिक पोशाक है.

मनीला रवाना होने से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध उसकी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के मूल में हैं और उसके 'महासागर' विजन में भी एक केंद्रीय स्थान रखते हैं.

'महासागर' का पूर्ण रूप 'म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स' (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) है, जो भारत की व्यापक मैरीटाइम डॉक्ट्रिन है.

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