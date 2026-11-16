गोलियों की आवाज़ से दहला दिल्ली का खजूरी खास इलाका, युवक की हत्या कर फरार हुए बाइक सवार हमलावर

दिल्ली के खजूरी खास इलाके में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान समीर के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बाइक पर सवार होकर आए हमलावरों ने समीर को निशाना बनाकर गोली चलाई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

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जानकारी के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में समीर नाम का युवक सोनिया विहार इलाके में बीजेपी कार्यालय के पास खड़ा था. इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक वहां पहुंचे. इससे पहले कि समीर कुछ समझ पाता, हमलावरों ने उस पर गोली चला दी.

गोली लगने से समीर गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से मौके से फरार हो गए.

गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां गोलियों के खोखे यहां वहां पड़े हुए थे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की.

घायल समीर को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में बताया गया, हालांकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उसकी मौत हो चुकी है. घटना के बाद पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है.

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फिलहाल समीर की हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है. शुरुआती जानकारी में बाइक सवार युवकों द्वारा गोली मारने की बात सामने आई है.

पुलिस हमलावरों की पहचान करने और हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी है आरोपियों तक पहुंचने के लिए घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में हुई इस वारदात के दौरान करीब 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई गईं. इस फायरिंग में समीर नाम के शख्स की मौत हो गई, जो मुस्तफाबाद का रहने वाला था.

फिलहाल हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल के पास ही दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का कार्यालय है. कार्यालय के बाहर हुई इस जबरदस्त फायरिंग में समीर की जान गई है.

हालांकि, पुलिस की जांच में मंत्री कपिल मिश्रा या उनके कार्यालय का इस हत्याकांड से कोई संबंध सामने नहीं आया है.

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