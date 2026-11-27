त्योहारी सीजन में बाइक और कारों की तरह ही ट्रैक्टरों की सेल्स में भी इजाफा हुआ है. 2026 के त्योहारी सीजन में ट्रैक्टरों की जमकर बिक्री हुई है. फाडा (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन) के मुताबिक इन 42 दिनों में तमाम कंपनियों ने भारतीय बाजार में 1,03,809 ट्रैक्टर बेचे हैं.

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पिछले साल इस दौरान 1,01,532 ट्रैक्टर बिके थे. यानी नंबर्स में कोई बड़ा अंतर नजर नहीं आता है. 2025 के मुकाबले इस साल सिर्फ 2,277 यूनिट्स ज्यादा बिकी हैं. ये बढ़ोतरी 2.24 परसेंट की है. ये लगातार दूसरा साल है, जब ट्रैक्टर की सेल्स 1 लाख यूनिट्स के पार पहुंची है.

2024 के मुकाबले ये ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है. उस वक्त ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन त्योहारी सीजन में 88,488 यूनिट्स पर पहुंचा था. 2024 के मुकाबले इस साल ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन में 17.31 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

किस कंपनी की कितनी हुई सेल्स?

फिलहाल त्योहारी सीजन की सेल्स का डेटा मॉडल वाइज नहीं आया है. लेकिन अक्टूबर महीने में हुई बिक्री का आंकड़ा हमारे पास है. फाडा के मुताबिक, महिंद्रा ट्रैक्टर डिविजन ने 23.03 परसेंट मार्केट शेयर के साथ 18,263 यूनिट्स को बेचा है. वहीं स्वराज डिविजन ने 14,206 यूनिट्स बेची हैं.

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स्वराज का मार्केट शेयर 17.92 परसेंट है. यानी ट्रैक्टर के सेगमेंट में महिंद्रा की कुल हिस्सेदारी लगभग 40 परसेंट है. सोनालिका ट्रैक्टर के मैन्युफैक्चर्र इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स ने अक्टूबर 2026 में कुल 10,364 यूनिट्स बेची हैं. इनका मार्केट शेयर 13.07 परसेंट है.

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टैफे चौथे पोजिशन पर है, जिसकी 9,256 यूनिट्स इस दौरान बिकी हैं. इसका मार्केट शेयर 11.67 परसेंट है. एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की हिस्सेदारी 10.51 परसेंट है. अक्टूबर में इसकी 8,331 यूनिट्स बिकी हैं. जॉन डियर की 6,439 यूनिट्स, आईसर ट्रैक्टर्स की 4,858 यूनिट्स और सीएनएच इंडस्ट्रीयल ने 3,992 ट्रैक्टर बेचे हैं.

बता दें कि इस बार त्योहारी सीजन 11 अक्टूबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चला है. वहीं पिछले साल यानी 2025 में त्योहारी सीजन 22 सितंबर से शुरू हुआ था और 2 नवंबर तक चला था, जबकि 2024 में 3 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चला था. हर साल त्योहारी सीजन 42 दिनों तक माना जाता है. नवरात्रि से लेकर धनतेरस के 15 दिनों बाद तक के वक्त को त्योहारी सीजन कहा जाता है.

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