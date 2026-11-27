रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस का कप्तान बनते ही फ्रेंचाइजी ने इस खास अंदाज में उनका स्वागत किया है. तीन साल बाद एक बार फिर टीम की कमान संभालने जा रहे रोहित को लेकर मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर की. इसके साथ ब्लू हार्ट और #CaptainRo हैशटैग का इस्तेमाल किया गया.

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मुंबई इंडियंस ने एक सिनेमैटिक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें रोहित टीम की जर्सी में पूरे आत्मविश्वास के साथ चलते नजर आ रहे हैं. वीडियो में गोल्डन क्राउन और 'कैप्टन रो' की प्रतिमा जैसे प्रतीकों के जरिए उनकी वापसी का जश्न मनाया गया है. रोहित की कप्तानी में वापसी की खबर सामने आते ही फैन्स भी उत्साहित नजर आए. सोशल मीडिया पर उन्हें हिटमैन और महान कप्तान बताते हुए प्रतिक्रियाएं दी गईं.

Smile, everybody smile 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/YUqYZTQxu9 — Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026

मुंबई इंडियंस ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, 'मुस्कुराइए, सब लोग मुस्कुराइए.' पोस्ट के साथ ब्लू हार्ट और #CaptainRo हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है. वीड‍ियो के अंत में रोहित शर्मा भी द‍िखे हैं.

तीन साल बाद फिर मुंबई के कप्तान बने रोहित

मुंबई इंडियंस ने 27 नवंबर को आधिकारिक तौर पर रोहित शर्मा को IPL 2027 के लिए अपना कप्तान घोषित किया. मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा- मुंबई इंडियंस मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही है. इस टीम की कप्तानी करना हमेशा मेरे लिए गर्व की बात रही है. आगामी सीजन को लेकर नीता (अंबानी) भाभी और आकाश (अंबानी) के साथ हुई बातचीत काफी उत्साहजनक रही है. मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

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उन्होंने आगे कहा- मैं 20वें सीजन और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हूं. मैं चाहता हूं कि हमारी पलटन को जश्न मनाने के कई मौके मिलें. हमारा फोकस अपने अंदाज में क्रिकेट खेलने, एकजुट होकर मुकाबला करने और खेल का आनंद लेने पर रहेगा.

रोहित की कप्तानी में मुंबई ने जीते 5 IPL खिताब

रोहित शर्मा ने 2013 में पहली बार मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली थी. उनकी अगुआई में टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में IPL खिताब जीते. हालांकि, 2023 के बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें कप्तानी से हटा दिया था और हार्दिक पंड्या को यह जिम्मेदारी सौंपी थी.

हार्दिक की कप्तानी में भी मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा. टीम 2024 में दसवें और 2026 में नौवें स्थान पर रही. 2025 में मुंबई ने क्वालिफायर-2 तक का सफर तय किया था, लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना सकी.

IPL में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं रोहित

रोहित शर्मा IPL में अब तक 281 मैच खेल चुके हैं. उनके नाम 7,329 रन दर्ज हैं. इस दौरान उन्होंने दो शतक और 49 अर्धशतक लगाए हैं. वह IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं.

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इस मामले में उनसे आगे सिर्फ विराट कोहली हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट ने 283 मैचों में 9,336 रन बनाए हैं. उनके नाम 9 शतक और 68 अर्धशतक हैं.

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