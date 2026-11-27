अमेजन के घने जंगलों में अगर कोई इंसान रास्ता भटक जाए तो उसका जिंदा बचना बेहद मुश्किल है. ऊपर से अगर वह अल्जाइमर जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, तो खतरा और बढ़ जाता है. लेकिन ब्राजील में एक 74 साल के बुजुर्ग ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

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अल्जाइमर से पीड़ित यह बुजुर्ग अमेजन के जंगल में 11 दिनों तक लापता रहे. इस दौरान उन्होंने जंगल में मिलने वाले फल खाए, प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी पिया और पेड़ों के पत्तों से सोने के लिए बिस्तर तक बना लिया. आखिरकार रेस्क्यू टीम ने उन्हें जिंदा खोज निकाला. अब उनके रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया है.

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला ब्राजील के मकापा शहर का है. यहां रहने वाले 74 साल के जनरिनो फरेरा डॉस सैंटोस अचानक अपने घर से लापता हो गए थे. उनका घर अमेजन के जंगल के किनारे है. परिवार के लोग जब एक पड़ोसी से मिलने गए हुए थे, तभी वह घर से बाहर निकल गए और जंगल की तरफ चले गए.

जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटे तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू की. इसके बाद पुलिस, दमकलकर्मी, जंगल के रेंजर और स्थानीय लोग भी उनकी खोज में जुट गए. जंगल का इलाका बेहद घना था और कई जगह पानी भरा हुआ था. ऐसे में बुजुर्ग को ढूंढना आसान नहीं था.

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जंगल में पत्तों से बना रहे थे सोने का बिस्तर

बुजुर्ग की तलाश में जुटे रेस्क्यूकर्मियों को कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला. लेकिन 11वें दिन यानी शुक्रवार को उनकी तलाश कर रहे पार्क रेंजर और स्वयंसेवकों को कुछ ऐसे निशान मिले, जिनसे उम्मीद जगी.

रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पार्क रेंजर एनियल कार्डोसो के मुताबिक, टीम को जंगल में बुजुर्ग के पैरों के निशान मिले. इन निशानों को देखकर पता चला कि वह एक ही इलाके में बार-बार घूम रहे थे.

इसी दौरान टीम को अकाई पाम के पत्तों से बना एक बिस्तर मिला. यह बिस्तर करीब चार दिन पुराना लग रहा था. कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक और बिस्तर दिखाई दिया. इसके पत्ते ताजा लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इन्हें उसी सुबह पेड़ से तोड़कर बिछाया गया है.

कार्डोसो ने बताया कि यहीं से उन्हें भरोसा हुआ कि बुजुर्ग अभी जिंदा हैं और आसपास ही कहीं मौजूद हो सकते हैं.

नंगे पैर और सिर्फ अंडरवियर में मिले बुजुर्ग

इसके बाद रेस्क्यू टीम ने आसपास के इलाके में तलाश तेज कर दी. कुछ देर बाद उन्हें बुजुर्ग जंगल के घने हिस्से में बैठे हुए मिले. उनके पैरों में जूते नहीं थे और उन्होंने सिर्फ अंडरवियर पहन रखा था.

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कार्डोसो के मुताबिक, बुजुर्ग उस समय बोलने की हालत में नहीं थे. वह चल भी नहीं पा रहे थे और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी. रेस्क्यू टीम ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश शुरू की.

हालांकि, जंगल में घनी झाड़ियां, दलदली जमीन और पानी भरे रास्ते होने के कारण उन्हें बाहर लाना काफी मुश्किल था. ऐसे में रेस्क्यूकर्मियों ने रस्सियों की मदद से एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाया और बुजुर्ग को उस पर लिटाकर बाहर निकाला.

11 दिन तक कैसे जिंदा रहे?

रेस्क्यू टीम के मुताबिक, बुजुर्ग ने जंगल में मिलने वाले जंगली फल खाकर और प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी पीकर खुद को जिंदा रखा. वह अकाई पाम के बड़े-बड़े पत्तों से सोने के लिए बिस्तर भी बनाते थे.

कार्डोसो ने बताया कि बुजुर्ग जब युवा थे, तब उन्होंने जंगल में काम किया था. इस वजह से उन्हें जंगल के रास्तों और वहां मिलने वाली चीजों की जानकारी थी. माना जा रहा है कि जंगल में रहने का पुराना अनुभव ही उनके काम आया.

परिवार ने की थी तलाश जारी रखने की अपील

बुजुर्ग की तलाश में परिवार के साथ स्वयंसेवक और सुरक्षा टीमें भी जुटी हुई थीं. इस दौरान दमकलकर्मियों ने हेलिकॉप्टर, ड्रोन और थर्मल कैमरों की मदद से भी जंगल में उनकी तलाश की.

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नौ दिन तक कोई खबर नहीं मिलने के बाद उनकी पोती सारा मोंटेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था. इसमें उन्होंने दमकल विभाग से तलाश जारी रखने की अपील की थी.

उन्होंने भावुक होते हुए कहा था कि हमें मत भूलिए, हमारे दादाजी को मत भूलिए. उन्होंने बताया था कि रविवार, 22 नवंबर को तलाश अभियान रोकने की योजना बनाई जा रही थी. हालांकि, परिवार की उम्मीद और रेस्क्यू टीम की कोशिशें रंग लाईं और बुजुर्ग को जिंदा खोज लिया गया.

अस्पताल में चल रहा है इलाज

रेस्क्यू के बाद जनरिनो फरेरा डॉस सैंटोस को ब्राजील के मकापा शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनकी हालत पर डॉक्टर नजर रख रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है.

रेस्क्यू टीम के सदस्य कार्डोसो ने कहा कि बुजुर्ग को जिंदा बाहर निकाल पाना उनके लिए बेहद खुशी की बात है. उन्होंने बताया कि करीब दो महीने पहले इसी इलाके के जंगल में एक और व्यक्ति लापता हो गया था, लेकिन जब उसे खोजा गया तो उसकी मौत हो चुकी थी.

इस बार टीम उस व्यक्ति को जिंदा उसके परिवार तक पहुंचाने में सफल रही. यही वजह है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन सभी के लिए बेहद खास बन गया है.

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