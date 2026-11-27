दूसरे लड़के से अफेयर का शक, फिर विवाद और आखिर में खूनी वारदात. बेंगलुरु के एक लॉज में 22 साल की नर्सिंग ग्रेजुएट युवती की हत्या कर दी गई. आरोप उसके ही बॉयफ्रेंड पर है. पुलिस के मुताबिक, दोनों पिछले चार साल से रिलेशनशिप में थे. दोनों ने नर्सिंग की पढ़ाई भी साथ पूरी की थी. नौकरी की तलाश में केरल से बेंगलुरु आए थे. लेकिन एक शक ने उनके रिश्ते को खौफनाक मोड़ पर पहुंचा दिया. पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को हिरासत में ले लिया है.

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मृतका की पहचान केरल की रहने वाली गंगा के रूप में हुई है. वहीं, आरोपी का नाम गोकुल कृष्ण (23) बताया गया है. पुलिस के मुताबिक, गंगा और गोकुल 26 नवंबर को बेंगलुरु के कॉटनपेट इलाके में OTC रोड स्थित एक लॉज में ठहरे थे. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई.

दूसरे लड़के से अफेयर का शक, लॉज के कमरे में हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, गोकुल को शक था कि गंगा का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. आरोप है कि गोकुल ने गंगा के साथ मारपीट की और फिर उसकी हत्या कर दी.

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चार साल से साथ रह रहे इस जोड़े के बीच हुई इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया है. दोनों ने नर्सिंग का कोर्स पूरा किया था. इसके बाद नौकरी की तलाश में बेंगलुरु पहुंचे थे. लेकिन लॉज में हुई एक बहस के बाद गंगा की जान चली गई.

बेड और सीढ़ियों पर मिले खून के निशान, ऐसे खुला मामला

शुक्रवार सुबह लॉज के कर्मचारियों को कमरे के अंदर बेड पर खून के निशान दिखाई दिए. सीढ़ियों पर भी खून लगा हुआ था. यह देखकर कर्मचारी घबरा गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे की जांच की गई और शव बरामद किया गया. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने गोकुल कृष्ण को हिरासत में ले लिया. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है. हत्या के पीछे की वजह और वारदात से जुड़ी दूसरी बातों की जांच की जा रही है.

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फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि लॉज में दोनों के बीच विवाद कैसे शुरू हुआ और वारदात के वक्त क्या हुआ था.

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