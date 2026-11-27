लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाने की तैयारी के बीच परिसीमन पर सियासत तेज हो गई है. केंद्र सरकार ने लोकसभा सीटों में 50% तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसी बीच DMK सूत्रों का दावा है कि BJP ने पार्टी से सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किए जाने की बात कही गई है.

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इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 815 की जा सकती है. यानी हर राज्य में मौजूदा सीटों के मुकाबले 50% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक बुलाया गया है. इस दौरान परिसीमन से जुड़ा प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है.

BJP ने क्या संदेश दिया?

DMK सूत्रों के मुताबिक, BJP ने पार्टी से लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने को कहा है. ऐसा नहीं होने पर 84वें संविधान संशोधन के तहत जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किए जाने की बात कही गई.

सूत्रों का दावा यह भी है कि BJP ने दक्षिण भारत की दूसरी पार्टियों से बातचीत में भी यही संदेश दिया. बताया गया कि कांग्रेस के साथ खड़े होने से दक्षिण भारत को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा, BJP ने कांग्रेस को 'दक्षिण भारत विरोधी' भी बताया.

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संसद सत्र में परिसीमन पर नजर

DMK सांसद पी. विल्सन के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की बैठक का कार्यक्रम बताया है. इसके तहत लोकसभा की बैठक 30 नवंबर को होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक 2 और 3 दिसंबर को होगी. विल्सन का कहना है कि DMK को आशंका है कि सरकार इस सत्र में परिसीमन से जुड़ा प्रस्ताव ला सकती है. हालांकि, अभी तक बिल की कॉपी सांसदों को नहीं दी गई है. ऐसे में सरकार परिसीमन को लेकर क्या प्रस्ताव रखेगी, यह बिल सामने आने के बाद ही साफ होगा.

DMK की दो मांगें, जिन पर समझौता नहीं

पी. विल्सन के मुताबिक, DMK की पहली मांग है कि तमिलनाडु को 1971 की जनगणना के आधार पर मिली 7.18% संसदीय हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. पार्टी का कहना है कि अगर सीटों का बंटवारा मौजूदा जनसंख्या के आधार पर किया गया, तो संसद में तमिलनाडु की हिस्सेदारी घट सकती है.

DMK की दूसरी मांग है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन पर अगले 25 साल तक रोक लगाई जाए. विल्सन ने बताया कि तमिलनाडु विधानसभा ने 2024 में भी इसी मांग से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया था.

अब सबकी नजर संसद के विशेष सत्र पर है. बिल सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार परिसीमन को लेकर क्या प्रावधान रखती है और DMK की मांगों को उसमें कितनी जगह मिलती है.



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