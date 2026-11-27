एक समय था जब YouTube पर वीडियो डालना लोगों के लिए शौक हुआ करता था. आज यही काम दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में बदल चुका है. कोई वीडियो में करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है, कोई अपनी खुद की कंपनी चला रहा है और कोई सिर्फ अपने फैंस से मिलने वाले पैसे से करोड़ों की कमाई कर रहा है. इस प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में धमाल मचाया है.

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भारत के कॉमेडियन समय रैना ने इसी डिजिटल दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसने दुनियाभर के क्रिएटर्स का ध्यान खींचा है. समय YouTube पर 10 लाख पेड चैनल मेंबर्स बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिएटर बन गए हैं. खास बात यह है कि यह उपलब्धि ऐसे समय आई है, जब वह India's Got Latent विवाद के बाद अपने करियर को दोबारा मजबूत कर रहे हैं.

YouTube ने भी इस उपलब्धि की पुष्टि की है. समय के चैनल पर करीब 1.24 करोड़ सब्सक्राइबर हैं. लेकिन उनके एक मिलियन पेड मेंबर्स होने का मतलब सिर्फ इतने लोगों का वीडियो देखना नहीं है. ये वे लोग हैं जो उनके कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए पैसे देते हैं और बदले में खास सुविधाएं पाते हैं.

इस उपलब्धि के बाद एक सवाल उठना लाजिमी है. आखिर दुनिया के सबसे बड़े YouTubers और डिजिटल क्रिएटर्स कितने पैसे कमाते हैं? क्या समय रैना की कमाई MrBeast जैसे ग्लोबल स्टार के आसपास भी पहुंच सकती है? और आखिर YouTube पर वीडियो बनाकर करोड़ों रुपये कमाने का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है?

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पहले समझिए समय रैना ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है

समय रैना की कहानी सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि शतरंज की लाइव स्ट्रीमिंग से शुरुआत की और धीरे-धीरे अपने चैनल को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बदल दिया जहां कॉमेडी, सेलिब्रिटी बातचीत, शतरंज और अनोखे शो एक साथ देखने को मिलते हैं.

India's Got Latent ने उनकी पॉपुलैरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले गया. शो में आम लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला और अलग-अलग क्षेत्रों के चर्चित चेहरे जज के रूप में नजर आए.

2025 में शो को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद समय को अपना शो बंद करना पड़ा. लेकिन उनकी ऑनलाइन लोकप्रियता बनी रही. अब उनकी वापसी और एक मिलियन पेड मेंबर्स का रिकॉर्ड दिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैंस की वफादारी कितनी अहम हो सकती है.

YouTube के मुताबिक, जून 2026 में भारत में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने कम से कम एक चैनल की पेड मेंबरशिप खरीदी. इसी दौरान भारतीय क्रिएटर्स की चैनल मेंबरशिप से होने वाली कमाई में सालाना आधार पर 25 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई.

दुनिया के 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले डिजिटल क्रिएटर्स

नीचे दी गई लिस्ट Forbes की 2026 Top Creators रैंकिंग पर बेस्ड है. यह सिर्फ यूट्यूब विज्ञापनों से होने वाली कमाई की लिस्ट नहीं है. इसमें ब्रांड डील, अपने प्रोडक्ट, बिजनेस, लाइसेंसिंग और दूसरी कमाई भी शामिल है. इसलिए इसे दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले डिजिटल क्रिएटर्स की लिस्ट समझना चाहिए.

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Forbes ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच इनकी अनुमानित कुल कमाई का आकलन किया है.

1. MrBeast: एक साल में करीब ₹2,775 करोड़ की कमाई

इस लिस्ट में पहला नाम है MrBeast का. इनका असली नाम जिमी डोनाल्डसन है. फोर्ब्स के मुताबिक, उन्होंने एक साल में करीब 300 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2,775 करोड़ रुपये की कमाई की.

MrBeast के यूट्यूब चैनलों पर 64 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. उनके वीडियो की खासियत है कि वे ऐसे बड़े-बड़े चैलेंज तैयार करते हैं जिनमें करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. कभी वह लोगों को करोड़ों रुपये देते हैं, कभी किसी को प्राइवेट आइलैंड पर रहने का मौका देते हैं और कभी बड़े स्तर पर गेम शो आयोजित करते हैं.

उन्होंने अपने कंटेंट को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया है. उनकी कंपनी बीस्ट इंडस्ट्रीज के तहत फीस्टेबल्स जैसे फूड ब्रांड, लंचली, व्यूस्टैट्स जैसे डिजिटल टूल और मर्चेंडाइज बिजनेस शामिल हैं. इसके अलावा Amazon Prime Video पर उनका शो बीस्ट गेम्स भी लोकप्रिय हुआ है. फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी कंपनी में निवेश के आधार पर इसका वैल्यूएशन करीब 5 अरब डॉलर बताया गया है.

2. Dhar Mann: वीडियो बनाने वाली 200 लोगों की टीम, कमाई करीब ₹601 करोड़

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर Dhar Mann हैं. Forbes के मुताबिक, उनकी एक साल की अनुमानित कमाई 65 मिलियन डॉलर यानी करीब 601 करोड़ रुपये है. Dhar Mann की खासियत यह है कि वह छोटी-छोटी कहानियों के जरिए लोगों को सामाजिक संदेश देते हैं. उनके वीडियो में अमीर-गरीब का अंतर, धोखा, परिवार, रिश्ते और इंसानियत जैसे विषय देखने को मिलते हैं.

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उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज उनका कंटेंट बनाने का तरीका है. वह अकेले कैमरे के सामने बैठकर वीडियो नहीं बनाते, बल्कि उनके पास करीब 200 लोगों की टीम है.

फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी टीम एक सामान्य सप्ताह में करीब 30 करोड़ व्यूज हासिल करने वाले डिजिटल शो बनाती है. उनका कंटेंट 13 भाषाओं में उपलब्ध है. उन्होंने फॉक्स के साथ भी साझेदारी की है, जिसके तहत 18 महीने में 40 छोटी ड्रामा सीरीज बनाने की योजना है.

3. Steven Bartlett: किचन टेबल से शुरू हुआ शो, कमाई करीब ₹481 करोड़

तीसरे नंबर पर स्टीवन बारलेट हैं. फोर्ब्स् के मुताबिक, उनकी अनुमानित कमाई 52 मिलियन डॉलर यानी करीब 481 करोड़ रुपये है. उनकी पहचान The Diary of a CEO नाम के पॉडकास्ट से बनी. इस शो में वह बिजनेस लीडर्स, सेलिब्रिटी, वैज्ञानिकों और दूसरे सफल लोगों का इंटरव्यू लेते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस शो की शुरुआत अपने घर की किचन टेबल से की थी. धीरे-धीरे यह एक बड़ा मीडिया बिजनेस बन गया. आज उनके कारोबार में पॉडकास्ट, किताबें, लाइव इवेंट और निवेश से जुड़े काम शामिल हैं. फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी कंपनी Steven.com का वैल्यूएशन करीब 425 मिलियन डॉलर बताया गया है.

4. Markiplier: गेमिंग वीडियो से हॉलीवुड तक, कमाई करीब ₹352 करोड़

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चौथे नंबर पर Markiplier हैं. इनका असली नाम मार्क एडवर्ड फिशबैक है. Forbes के मुताबिक, उनकी अनुमानित कमाई 38 मिलियन डॉलर यानी करीब 352 करोड़ रुपये है. Markiplier की पॉपुलैरिटी गेमिंग वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग से बढ़ी. वह हॉरर गेम्स खेलते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं और मजेदार अंदाज के लिए मशहूर हुए.

उन्होंने अपनी फिल्म आयरन लंग को खुद फंड किया और प्रोड्यूस किया. यह फिल्म अमेरिका और कनाडा के करीब 3,000 सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 मिलियन डॉलर की कमाई की. अब उनकी फिल्म YouTube पर भी उपलब्ध है. इसके अलावा वह पॉडकास्ट भी करते हैं.

5. Rhett & Link: दोस्ती को बनाया करोड़ों का बिजनेस, कमाई करीब ₹342 करोड़

इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर Rhett & Link की जोड़ी है. फोर्ब्स के मुताबिक, दोनों ने एक साल में करीब 37 मिलियन डॉलर यानी लगभग 342 करोड़ रुपये कमाए. दोनों बचपन के दोस्त हैं और उनका YouTube शो Good Mythical Morning काफी लोकप्रिय है. इस शो में वे अलग-अलग तरह के खाने चखते हैं, प्रोडक्ट की तुलना करते हैं और मनोरंजन से जुड़े विषयों पर बात करते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, वे हर साल अपने शो के करीब 240 एपिसोड बनाते हैं. उनके शो को लगभग 2 करोड़ दर्शक देखते हैं.

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YouTubers की इतनी कमाई होती कैसे है?

बहुत से लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर वीडियो के व्यूज आते हैं और उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं. लेकिन बड़े क्रिएटर्स का बिजनेस इससे कहीं ज्यादा बड़ा है.

पहला तरीका है यूट्यूब ऐड्स. जब आप किसी वीडियो को देखते हैं तो उसके पहले, बीच में या बाद में ऐड्स दिखाई देते हैं. इन विज्ञापनों से मिलने वाली कमाई का एक हिस्सा क्रिएटर को मिलता है. हालांकि, हर व्यू पर एक जैसी कमाई नहीं होती. वीडियो की कैटेगरी, दर्शकों का देश, विज्ञापन और देखने के समय जैसे कई फैक्टर काम करते हैं.

दूसरा तरीका है ब्रांड डील. बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए लोकप्रिय यूट्यूबर्स को पैसे देती हैं. कई बार एक वीडियो में किसी ब्रांड का जिक्र करने के लिए ही करोड़ों रुपये का सौदा हो सकता है.

तीसरा तरीका है चैनल मेंबरशिप. इसमें दर्शक हर महीने पैसे देकर अपने पसंदीदा क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं. बदले में उन्हें खास वीडियो, लाइव चैट और दूसरे फायदे मिल सकते हैं. समय रैना का एक मिलियन पेड मेंबर्स तक पहुंचना इसी मॉडल की बड़ी सफलता है.

इसके अलावा अपने प्रोडक्ट, कपड़े, खाने-पीने की चीजें, किताबें, लाइव शो, फिल्मों और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बेचकर भी कमाई होती है.

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समय रैना और MrBeast में क्या है अंतर?

दोनों की लोकप्रियता का आधार अलग है. MrBeast बड़े बजट के वीडियो, शानदार प्रोडक्शन और दुनिया भर के दर्शकों के लिए चैलेंज बनाते हैं. उनका मॉडल बड़े पैमाने पर विज्ञापन, प्रोडक्ट और बिजनेस से कमाई करने पर आधारित है.

वहीं समय रैना ने कॉमेडी, शतरंज, लाइव स्ट्रीमिंग और अपने शो के जरिए एक मजबूत भारतीय कम्युनिटी तैयार की है. MrBeast के पास दुनिया भर में फैला विशाल दर्शक वर्ग है, जबकि समय की सबसे बड़ी ताकत उनके साथ सीधे जुड़ा हुआ फैन बेस है. एक मिलियन पेड मेंबर्स का रिकॉर्ड इसी बात को दिखाता है.

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