MP News: ग्वालियर में कैंसर पीड़ित बंदी को इलाज के लिए दिल्ली ले जाने में देरी का मामला गरमा गया है. केंद्रीय जेल में बंद नरहरि पुत्र रामभरोसे को बेहतर उपचार के लिए AIIMS दिल्ली रेफर किया गया था. उसे दिल्ली ले जाने के लिए जेल प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी. आरोप है कि कई बार पत्र लिखने के बावजूद पुलिस गार्ड नहीं मिला.

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मामले में कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने 26 नवंबर 2026 को रक्षित निरीक्षक रणजीत सिंह सिकरवार और आरक्षक क्रमांक 1723 देवेंद्र भदौरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. दोनों को पुलिस लाइन ग्वालियर से संबद्ध किया गया है.

जेल प्रशासन ने कई बार लिखा पत्र

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जेल प्रशासन ने कैंसर पीड़ित बंदी नरहरी को AIIMS दिल्ली ले जाने के लिए रक्षित केंद्र ग्वालियर से पुलिस सुरक्षा गार्ड मांगा था. इसके लिए जेल अधीक्षक की ओर से कई बार पत्र भेजे गए. बताया गया है कि 34 पत्र लिखे जाने के बाद भी बंदी को दिल्ली ले जाने के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो सकी.

कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन में हलचल

बंदी को इलाज के लिए दिल्ली नहीं भेज पाने के मामले में कोर्ट ने पुलिस प्रशासन पर सख्ती दिखाई. मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, ग्वालियर SSP को कोर्ट में दिनभर खड़े रहना पड़ा. इसके बाद पुलिस प्रशासन में हलचल हुई और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

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दो पुलिसकर्मी निलंबित, सात दिन में जांच रिपोर्ट

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह की ओर से जारी आदेश में रक्षित निरीक्षक रणजीत सिंह सिकरवार और आरक्षक देवेंद्र भदौरिया को प्रथम दृष्टया ड्यूटी के निर्वहन में लापरवाही का जिम्मेदार माना गया है. दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन ग्वालियर संबद्ध किया गया है.

निलंबन अवधि में दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. इसके साथ ही मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए गए हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को सात दिनों के भीतर जांच पूरी कर संबंधित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

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