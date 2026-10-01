एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट सेमीफाइनल में ईशान किशन ने श्रीलंका के खिलाफ बल्ले से ऐसा कमाल किया कि युवराज सिंह और हार्दिक पंड्या जैसे दिग्गज भी पीछे छूट गए. ईशान ने 46 गेंदों पर नाबाद 80 रन की पारी खेली और भारत को 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन तक पहुंचाया. यह मुकाबला गुरुवार को किशिन में खेला गया.
ईशान की इस पारी के साथ एक बड़ा T20I रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया. वह भारत के लिए नंबर-5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.
इससे पहले यह रिकॉर्ड मनीष पांडे के नाम था, जिन्होंने 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 79 रन बनाए थे. युवराज सिंह ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 77*, हार्दिक पंड्या ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71* और रिंकू सिंह ने 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ 69* रन बनाए थे.
स्पिनरों के खिलाफ ईशान का पलटवार
निसिन में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. पिच पर गेंद काफी घूम रही थी और श्रीलंकाई टीम ने भारतीय बल्लेबाजों को स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश की. भारत की पारी में तेज गेंदबाज ने सिर्फ दो ओवर किए.
8️⃣0️⃣* Runs— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
4️⃣6️⃣ Deliveries
4️⃣ Fours
5️⃣ Sixes
Ishan Kishan stood tall under pressure today 💥👌
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अभिषेक शर्मा 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हुए, जबकि संजू सैमसन 9 गेंदों पर 7 रन ही बना सके. दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों पर 38 रन बनाए. उन्होंने पावरप्ले में भारत का स्कोर 58/2 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
वैभव के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल भी पवेलियन लौट गए. इससे भारत की रन गति धीमी हुई, लेकिन फिर ईशान ने मोर्चा संभाल लिया.
ईशान ने स्पिनरों के खिलाफ सीधे शॉट खेलने पर ज्यादा भरोसा किया. उनके पांच छक्कों में से चार लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच के क्षेत्र में आए. उन्होंने चार चौके भी लगाए और अंत तक नाबाद रहते हुए भारत को 169 रन तक पहुंचाया.
भारत के लिए नंबर 5 या उससे नीचे के बल्लेबाजो के लिए सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर (टी20 इंटरनेशनल)
80* - ईशान किशन बनाम श्रीलंका, निशिन, 2026
79* - मनीष पांडे बनाम साउथ अफ्रीका, सेंचुरियन, 2018
77* - युवराज सिंह बनाम ऑस्ट्रेलिया, राजकोट, 2013
71* - हार्दिक पंड्या बनाम ऑस्ट्रेलिया, मोहाली, 2022
69* - रिंकू सिंह बनाम अफगानिस्तान, बेंगलुरु, 2024
68* - रिंकू सिंह बनाम साउथ अफ्रीका, ग्वालियर, 2023
T20I में सबसे ज्यादा स्पिन भी
इस मुकाबले में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 17 ओवर स्पिन कराई. यह T20I पारी में किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा स्पिन वाले मुकाबलों में शामिल हो गया है. इससे पहले जिम्बाब्वे-वेस्टइंडीज और पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया के बीच T20I में 18-18 ओवर स्पिन हुई थी. पाकिस्तान-भारत के 2026 मुकाबले में भी 18 ओवर स्पिन डाली गई थी.
भारत ने श्रीलंका को 124 रनों से करारी शिकस्त देकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 169 रन बनाए थे, जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 9.5 ओवरों में सिर्फ 45 रनों पर ढेर हो गई.