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Pahadi Kala Chana Phanu Recipe: पहाड़ी स्टाइल में बनाएं प्रोटीन से भरपूर काले चने का फाणु, चावल के साथ आएगा स्वाद, बनाने में भी आसान

काले चने की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, एक बार पहाड़ी स्टाइल में काले चने के फाणु ट्राई करके देखिए. उत्तराखंड में प्रोटीन से भरपूर काले चने की खास डिश बनाई जाती है, जिसका स्वाद चावल के साथ बहुत मजेदार लगता है. आइए हम आपको काले चने का फाणु बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

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काले चने में भरपूर प्रोटीन होता है. (PHOTO:AI)
काले चने में भरपूर प्रोटीन होता है. (PHOTO:AI)

Pahadi Kala Chana Phanu Recipe: काले चने को प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स माना जाता है और इसे अपनी डाइट में अक्सर शुमार करते हैं. काले चने को आलू के साथ मिलाकर सब्जी लोग अक्सर बनाते हैं, इसकी चाट भी बनती है. लेकिन अगर आप प्रोटीन से भरपूर चने से कुछ चटपटा और हटकर बनाना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड की फेमस फाणु बना सकते हैं, जिसे काले चने से बनाया जाता है. 

काले चने का फाणु पहाड़ों में खूब खाया जाता है और खासतौर पर सर्दियों में तो इसे शरीर को गर्मी देने और  डाइजेशन के लिए बेस्ट माना जाता है. चने का फाणु बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और झटपट यह डिश तैयार हो जाती है. काले चने के फाणु स्वाद में जबरदस्त होता है और इसे गरमागरम चावल के साथ परोसा जाता है. 

जब दाल-सब्जी खाने का मन ना हो तो आप आराम से काले चने के फाणु बना सकते है. आइए आपको काले चने का फाणु बनाने का आसान तरीका बताते हैं, जिसे सिर्फ घर के मसालों से तैयार किया जाता है. बड़े और बच्चे दोनों ही इस फाणु को मजे से खाएंगे. एक बार बनाने के बाद आप भी इसे बार-बार बनाएंगे. 

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काले चने के फाणु के लिए इंग्रेडिएंट्स

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  • काला चना: 1 कप (रातभर पानी में भिगोया हुआ)
  • सरसों का तेल: 3 से 4 बड़े चम्मच
  • जीरा: 1 छोटा चम्मच
  • राई / जखिया (जंगली सरसों): आधा छोटा चम्मच
  • हींग: एक चुटकी
  • प्याज (बारीक कटा): 1 मिडियम साइज
  • टमाटर (कटा हुआ): 1 मिडियम साइज
  • लहसुन: 6-7 कलियां
  • अदरक: 1 इंच का टुकड़ा
  • हरी मिर्च: 2
  • सूखी लाल मिर्च: 2
  • साबुत धनिया: 1 बड़ा चम्मच
  • हल्दी पाउडर: आधा छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच
  • गरम मसाला: 1 छोटा चम्मच
  • नमक: स्वादानुसार
  • हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

 
 काला चना फाणु बनाने का आसान तरीका 

काला चना पीस लें

रातभर भीगे हुए काले चने को साफ करके धो लें और उसका पानी निकाल दें. उसके बाद चने मिक्सी जार में मिलाएं और फिर उसमें अदरक, लहसुन,हरी मिर्च डालकर इसको दरदरा पीस लें. पीसने के बाद पेस्ट को एक प्लेट में निकालकर साइड में रख दीजिए.

मसाला तैयार करें

इसके बाद सिलबट्टे में साबुत जीरा, धनिया, सूखी लाल मिर्च को डालकर दरदरा कूट लें. फिर इस पेस्ट को कटोरी में निकाल लें और फिर इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और पानी डालकर पेस्ट बना लें. 

फाणु का मसाला तैयार करें

अगर आपको पहाड़ वाला स्वाद चाहिए तो इसके लिए लोह की कड़ाही को गैस पर गर्म करें. उसमें सरसों का तेल रखें और गर्म होने के बाद जीरा, राई, जखिया और हींग डालकर तड़का लगाएं. अब इसमें बारीक कटा प्याज डालकर उनको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें. प्याज को भूनने के बाद कटे हुए टमाटर और नमर मिलाकर पकने दें.

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गार्निश और सर्व करें

टमाटर के पक जाए तो इसमें कूटा हुआ मसाला और चने का पेस्ट डालकर मिक्स कर दें. फिर 5 मिनट तक चने को मसालों में अच्छी तरह से पकने दें. आखिर में कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश कर दें और इसे गरमगरमा चावल के साथ सर्व करें. पहाड़  में लोग इसे मंडुआ की रोटी के साथ भी मजे से खाते थे.  

 

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