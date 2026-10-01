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'इंडिया गठबंधन छोड़ने पर DMK को होगा पछतावा', कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों ने INDIA गठबंधन छोड़ा है उन्हें अपनी गलती का पछतावा होगा. कांग्रेस ने कहा कि INDIA गठबंधन जमीनी स्तर पर मिलकर काम करेगा और 2029 के लिए माहौल बनाएगा.

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कांग्रेस ने कहा कि डीएमके संसद में बीजेपी के बगल में बैठना चाहती थी. (Photo: ITG)
कांग्रेस ने कहा कि डीएमके संसद में बीजेपी के बगल में बैठना चाहती थी. (Photo: ITG)

इंडिया गठबंधन से डीएमके के अलग होने पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी को गठबंधन छोड़ने के अपने फैसले पर पछतावा होगा. कांग्रेस ने कहा कि डीएमके संसद में बीजेपी के बगल में बैठना चाहती थी. 

कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि INDIA गठबंधन मजबूत है, जिन लोगों ने गठबंधन छोड़ा है उन्हें अपनी गलती का पछतावा होगा. टैगोर ने कहा कि INDIA गठबंधन ने 2 से 8 अक्टूबर तक कई गतिविधियों की घोषणा की है, जिनमें लोकतंत्र बचाओ मार्च, सांसदों का ECI कार्यालय तक मार्च शामिल है. INDIA गठबंधन जमीनी स्तर पर मिलकर काम करेगा और 2029 के लिए माहौल बनाएगा.

यह भी पढ़ें: TMC ने की सीमा खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

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वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या INDIA गठबंधन को अब DMK की जरूरत नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा. वे बस इससे बाहर निकल गए. वे बस बीजेपी के बगल में बैठना चाहते थे. हमने उन्हें बीजेपी के बगल में बैठने के लिए नहीं कहा था.

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कनिमोझी द्वारा तीसरा मोर्चा बनाने की बातों को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने जिनके भी दरवाजे खटखटाए, वे सब बंद मिले. अब वे बीजेपी की पूर्व 'B-टीम' यानी BRS और दूसरों को आजमाएंगे, जो आमतौर पर सदन के अंदर बीजेपी की मदद करते हैं और बाहर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं. यही एकमात्र विकल्प बचा है.

इसके अलावा मणिकम टैगोर ने बताया कि हमारी रिपोर्ट बताती है कि मदुरंतकम में हमारी स्पष्ट जीत होगी और धारापुरम में CM का प्रचार बहुत अहम है.

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