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3 लाख कैश, 15 बैंक खाते, 11 प्लॉट और नोएडा-दिल्ली में प्रॉपर्टी... सब इंस्पेक्टर के यहां 10 घंटे की रेड में क्या-क्या मिला?

बिहार के आरा में परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता के ठिकानों पर EOU की करीब 10 घंटे चली रेड में 3 लाख रुपये कैश, 15 बैंक खातों के दस्तावेज और 11 प्लॉट से जुड़े कागजात मिलने का दावा किया गया है. जांच एजेंसी के मुताबिक, नोएडा और दिल्ली में प्रॉपर्टी निवेश के रिकॉर्ड भी मिले हैं. इसके अलावा शेयर-म्यूचुअल फंड, LIC, बैंक लॉकर और आभूषणों से जुड़े दस्तावेज भी जांच के दायरे में हैं. EOU का दावा है कि प्रारंभिक जांच में करीब 1.49 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के साक्ष्य मिले हैं.

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बैंक लॉकरों की अभी जांच होना बाकी. (Photo: ITG)
बैंक लॉकरों की अभी जांच होना बाकी. (Photo: ITG)

आरा में परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की छापेमारी करीब 10 घंटे तक चली. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई. तलाशी के दौरान घर से 3 लाख रुपये कैश और एक इलेक्ट्रिक कार मिली. जांच टीम की नजर सिर्फ कैश पर नहीं रुकी. जमीन, मकान, फ्लैट, बैंक खाते, शेयर, म्यूचुअल फंड और दूसरे निवेश से जुड़े दस्तावेजों ने जांच का दायरा काफी बड़ा कर दिया.

EOU के मुताबिक, अमित कुमार गुप्ता के आरा और पटना स्थित ठिकानों पर तलाशी ली गई. अमित की तैनाती फिलहाल कैमूर के मोहनिया चेक पोस्ट पर है. आरा के अवधपुरी स्थित आवास से नकदी और वाहन के अलावा जमीन-जायदाद से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं. तलाशी के दौरान आरा, पटना और छपरा में कुल 11 भू-खंडों की खरीद से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. 

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इनमें आरा में करीब 5.1 डिसमिल जमीन पर निर्माणाधीन मकान, अवधपुरी में मकान और पटना के साई वरदान सिटी में एक फ्लैट से जुड़े कागजात शामिल हैं. जांच अब सिर्फ एक मकान या एक-दो संपत्तियों तक सीमित नहीं है. EOU इन सभी संपत्तियों की खरीद, उनकी कीमत और उनके लिए इस्तेमाल किए गए पैसों के सोर्स की जांच कर रही है.

इस मामले में एक और खास बात सामने आई है. EOU के अनुसार, जांच में बिहार के बाहर की संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड भी मिले हैं. नोएडा और नई दिल्ली से जुड़े फ्लैट और जमीन में निवेश के दस्तावेज जांच के दायरे में हैं.

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यह भी पढ़ें: 6 करोड़ की FD, 4 करोड़ बैंक में जमा और 23 करोड़ की अचल संपत्ति... सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ED रेड में मिला 'खजाना'

तलाशी में 15 बैंक खातों की पासबुक और चेकबुक से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं. EOU के अनुसार, इन खातों में मौजूद राशि को फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा एक बैंक लॉकर की जानकारी भी सामने आई है, जिसकी तलाशी अभी बाकी बताई जा रही है.

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जांच टीम को 30 लाख रुपये से अधिक के शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े रिकॉर्ड मिलने की बात कही गई है. इसके अलावा LIC से जुड़े सात दस्तावेज मिले हैं, जिनमें 10 लाख रुपये से अधिक के इनवेस्टमेंट की जानकारी होने का दावा किया गया है. आभूषणों की खरीद से संबंधित रसीदें भी जांच टीम को मिली हैं.

EOU ने अधिकारी के बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च को भी जांच के दायरे में रखा है. एजेंसी के मुताबिक, एक बेटा दार्जिलिंग के आवासीय स्कूल में पढ़ता है, जबकि बेटी कोटा में NEET की तैयारी कर रही है. अब स्कूल फीस, हॉस्टल, कोचिंग और दूसरे शैक्षणिक खर्चों का भी हिसाब निकाला जाएगा.

EOU का दावा- 1.49 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति

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EOU के DSP बिजय कुमार गुप्ता के मुताबिक, शुरुआती जांच में अमित कुमार गुप्ता के पास करीब 1 करोड़ 49 लाख 58 हजार 500 रुपये की आय से अधिक संपत्ति होने के सबूत मिले हैं. एजेंसी ने इसे उनकी ज्ञात वैध आय से करीब 148.10 प्रतिशत ज्यादा बताया है. इसी आधार पर केस दर्ज किया गया है. फिलहाल 11 प्लॉट, मकान-फ्लैट, 15 बैंक खाते, बैंक लॉकर, शेयर-म्यूचुअल फंड, LIC निवेश, वाहन और आभूषणों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच चल रही है.

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