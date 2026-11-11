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थैंक्यू मेरी जान...अर्शदीप सिंह के साथ प्रीति जिंटा का वीडियो वायरल, कभी जिसे बताया था सुपरस्टार, आज उसे ही जाने दिया

पंजाब के लिए कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले अर्शदीप सिंह का पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पंजाब किंग्स की सह-मालकिन प्रीति जिंटा ने अर्शदीप सिंह से कुछ सवाल किए जिस पर अर्शदीप सिंह ने दिल खोलकर अपनी बात कही थी.

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प्रीति जिंटा ने लिया था अर्शदीप का इंटरव्यू. (PHOTO: SCREENGRAB/ITGD)
प्रीति जिंटा ने लिया था अर्शदीप का इंटरव्यू. (PHOTO: SCREENGRAB/ITGD)

आईपीएल 2027 के मेगा ट्रेड में अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स (PBKS) छोड़कर मुंबई इंडियंस (MI) में शामिल हो गए हैं. इस खबर ने पंजाब के क्रिकेट फैन्स को भावुक कर दिया है. अर्शदीप सिंह पिछले कुछ सालों से पंजाब किंग्स के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं.

18 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस पर मुंबई की पलटन का हिस्सा बने अर्शदीप के इस फैसले के बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना थ्रोबैक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो साल 2019 का है, जब पंजाब किंग्स की सह-मालकिन और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने 20 साल के युवा अर्शदीप सिंह का आईपीएल डेब्यू के बाद इंटरव्यू लिया था.

यह वायरल वीडियो 16 अप्रैल 2019 का है, जब किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) की तरफ से मोहाली के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अर्शदीप ने अपना आईपीएल डेब्यू किया था. अपने पहले ही मैच में इस युवा गेंदबाज ने जोस बटलर और अजिंक्य रहाणे जैसे बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था और 4 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट झटके थे. पंजाब ने वह मैच 12 रनों से जीता था.

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मैच के बाद प्रीति जिंटा ने अर्शदीप का इंटरव्यू लेते हुए उनसे पूछा था कि इतने बड़े मंच पर पहली बार गेंदबाजी करते हुए और जोस बटलर जैसे दिग्गज का विकेट लेकर कैसा लग रहा था? इस पर 20 साल के अर्शदीप ने बेहद मासूमियत और सादगी से जवाब दिया था कि शुरुआत में जब गेंदबाजी करने आया तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था. 

टीम ने जो प्लान बनाया था, मैंने बस उसी को फॉलो किया. जोस बटलर का विकेट बहुत बड़ा था और उसने विरोधी टीम पर दबाव बनाने में हमारी काफी मदद की. अर्शदीप सिंह जब इस इंटरव्यू को खत्म करके वापस जा रहे थे तो प्रीति जिंटा ने उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें थैंक्यू मेरी जान कहा था. 

पंजाब के सबसे सफल गेंदबाज हैं अर्शदीप

सात साल पहले महज 20 लाख रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़ने वाले अर्शदीप सिंह आज भारत के सबसे भरोसेमंद टी20 गेंदबाजों में शुमार हैं. वह पंजाब किंग्स के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर निकले हैं. उन्होंने पंजाब के लिए 96 मैचों में 111 विकेट चटकाए.

ये भी पढ़ें- जब 9 साल की उम्र में सहवाग के लाडले ने लिया किंग कोहली का इंटरव्यू, विराट ने बताया सक्सेस मंत्र

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अब जब हार्दिक पंड्या (18 करोड़ रुपये) पंजाब किंग्स में आ गए हैं और अर्शदीप सिंह (18 करोड़ रुपये) मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन चुके हैं तो फैन्स के बीच प्रीति जिंटा और अर्शदीप का यह थ्रोबैक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है. पंजाब के साथ आठ साल का यह रिश्ता अब खत्म हो गया है और अर्शदीप वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के लिए अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे.
 

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