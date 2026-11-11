'मेरे पास बम है...' ये बोल फ्लाइट केबिन में घुसा यात्री, पायलट ने भेजा हाईजैक अलर्ट

विमान से इमरजेंसी कोड 7500 भेजा गया, जिसका मतलब होता है कि विमान को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है या विमान पर किसी ने कब्जा कर लिया है. हालांकि, पायलट की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतार लिया गया और आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया.

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द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट UA2174 में हुई. यह विमान अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित नेवार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लुइसियाना के न्यू ऑरलियन्स जा रहा था. उड़ान के दौरान एक यात्री ने कथित तौर पर दावा किया कि उसके बैकपैक में बम है. बताया जा रहा है कि यात्री को अंग्रेजी भाषा बहुत कम समझ आती थी.

पायलट ने भेजा 7500 कोड

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यात्री की धमकी और कॉकपिट में घुसने की कोशिश के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैक अलर्ट भेजा. इसके लिए 7500 इमरजेंसी कोड का इस्तेमाल किया गया.

एविएशन से जुड़ी जानकारी साझा करने वाले एरॉन राइन्स के मुताबिक, इस अलर्ट में लेवल-4 की चेतावनी भी दी गई थी. विमानन सुरक्षा में इस स्तर का अलर्ट कॉकपिट में घुसने की कोशिश या वहां जबरन प्रवेश की स्थिति को दर्शाता है.

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हालात बिगड़ते देख विमान के क्रू ने आरोपी यात्री को विमान के पिछले हिस्से में बैठा दिया. बताया गया कि उसे क्रू मेंबर्स के साथ रखा गया, ताकि वह दोबारा कोई हरकत न कर सके.

49 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे सवार

यूनाइटेड एयरलाइंस के मुताबिक, बोइंग 737 मैक्स 9 विमान में उस समय 49 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे. विमान ने नेवार्क एयरपोर्ट से रात 9:27 बजे उड़ान भरी थी और सोमवार रात 11:16 बजे (स्थानीय समय) न्यू ऑरलियन्स के लुइस आर्मस्ट्रांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की.

विमान के उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई. इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाला गया.

जेफरसन पैरिश शेरिफ ऑफिस के मुताबिक, आरोपी की उम्र 34 साल है. उसकी पहचान एक हिस्पैनिक पुरुष के रूप में बताई गई है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उस पर आगजनी की योजना को लेकर झूठी जानकारी देने और आतंकित करने से जुड़े आरोप लगाए गए हैं.

यूरोप में भी विमानों को मिल रही बम की धमकी

यह घटना ऐसे समय हुई है, जब यूरोप में भी कई विमानों को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं. इन धमकियों के कारण कई दिनों तक हवाई यातायात प्रभावित रहा.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार को कम से कम 16 उड़ानों को बम की धमकी मिली थी. इनमें से कम से कम एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इससे एक दिन पहले 13 और मंगलवार को सात उड़ानों को ऐसी धमकियां दी गई थीं.

कुछ विमानों को सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमानों की मदद से एस्कॉर्ट किया गया, जबकि कई विमानों की बम खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी ली गई.

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इन घटनाओं के पीछे रूस का हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है. एक रूसी हैकर समूह ने कथित तौर पर ईमेल के जरिए इन धमकियों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. हालांकि, अभी तक जांच एजेंसियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

फिलहाल अमेरिकी विमान में बम की धमकी देने वाले यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है. राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी यात्री या क्रू मेंबर को चोट नहीं आई और विमान सुरक्षित जमीन पर उतर गया.

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