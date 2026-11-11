जब 9 साल की उम्र में सहवाग के लाडले ने लिया किंग कोहली का इंटरव्यू, विराट ने बताया सक्सेस मंत्र

अंडर-19 एशिया कप 2026 में यूएई (UAE) के खिलाफ 168 गेंदों में 160 रनों की पारी खेलने के बाद आर्यवीर सहवाग हर तरफ छाए हुए हैं. वीरेंद्र सहवाग के लाडले की इस तूफानी बल्लेबाजी के बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

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इस वीडियो में बचपन के छोटे आर्यवीर भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली का इंटरव्यू लेते नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे इस इंटरव्यू लेते समय आर्यवीर की उम्र महज 9 साल की बताई जा रही है. इंटरव्यू में आर्यवीर ने विराट कोहली से पूछा था कि जब आप छोटे थे, तब आप मेरे पापा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे... क्या उस मुलाकात की कोई याद आपके पास है?

इस सवाल पर मुस्कुराते हुए विराट कोहली ने कहा था कि हां, मुझे अच्छे से याद है. दिल्ली में एक कोच हैं जो मेरे स्टेट लेवल के कोच थे और तुम्हारे पापा के भी अच्छे दोस्त हैं. जब मैंने अंडर-17 में अपना पहला दोहरा शतक जड़ा था. तब उन्होंने मुझसे कहा था कि एक फंक्शन है और वहां आज वीरेंद्र सहवाग आने वाले हैं, तुम्हें उनसे मिलना है.

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मैं वहीं पहली बार तुम्हारे पापा से मिला था और वह यादगार तस्वीर आज भी मेरे पास संभाल कर रखी हुई है. इंटरव्यू के दौरान आर्यवीर ने कोहली को आशीष नेहरा की उस मशहूर तस्वीर की भी याद दिलाई, जिसमें नेहरा जी बचपन के विराट को अवॉर्ड दे रहे थे और आगे चलकर वही नेहरा कोहली की कप्तानी में खेले.

Straight from the goldmine! 📂😍 When a young Aaryavir Sehwag interviewed his icon Virat Kohli! Years later, he's making headlines of his own with the bat in India's U19 colours! 🙌 https://t.co/pCCdJk7CkQ — Star Sports (@StarSportsIndia) November 11, 2026

इस पर किंग कोहली ने युवाओं को सीख देते हुए कहा था कि इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सोच बड़ी रखो और भरोसा रखो कि मैं यह कर लूंगा! विराट कोहली और आर्यवीर सहवाग का यह इंटरव्यू तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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'मैं सहवाग नहीं, कोहली की तरह खेलना चाहता हूं'

दिलचस्प बात यह है कि यूएई के खिलाफ 160 रनों की पारी खेलने से ठीक पहले आर्यवीर ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने पिता (सहवाग) के स्टाइल में नहीं, बल्कि विराट कोहली के अंदाज में बल्लेबाजी करना चाहता हूं. आर्यवीर के इस शतक में अपने पिता जैसी आक्रामकता और विराट कोहली जैसी सूझबूझ साफ नजर आई. अब यह थ्रोबैक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फैन्स का दिल जीत रहा है.

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