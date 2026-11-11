काम कर गई TATA की चाल... बढ़ने लगी इस कार की सेल्स

कॉम्पैक्ट सेडान मार्केट में मारुति सुजुकी का कब्जा है. कंपनी की डिजायर (Maruti Dzire) इस सेगमेंट की मार्केट लीडर है. साथ ही इसकी सेल्स मेनस्ट्रीम की एसयूवीज और हैचबैक को भी टक्कर देती है. इस सेगमेंट में टाटा टिगोर भी आती थी, लेकिन कार की सेल्स बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पाई.

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कंपनी ने सितंबर महीने में कार को नए अवतार और नए नाम के साथ लॉन्च किया. टाटा ने इस सेगमेंट में अपनी एरिस (Tata Aeris) को लॉन्च किया है. लॉन्च के बाद से इस कार की सेल्स ने रफ्तार पकड़नी शुरू की है. अक्टूबर महीने की बात करें, तो ये देश की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है.

काम कर गई टाटा की चाल

ऑटो पंडित्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा एरिस की कंपनी ने 4,005 यूनिट्स को बेचा है. इससे पहले सितंबर महीने में कार की 2406 यूनिट्स बिकी थीं. चूंकि ये कार नई है, तो अभी इसकी तुलना करने के लिए ज्यादा डेटा मौजूद नहीं है. वैसे पिछले साल टिगोर की हुई सेल्स पर नजर डाले, तो कंपनी ने 1,196 यूनिट्स 2025 के अक्टूबर में बेची थीं.

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उस हिसाब से इस साल एरिस की हुई 4005 यूनिट्स की सेल्स काफी मायने रखती है. एरिस से ऊपर हुंडई ऑरा और मारुति सुजुकी डिजायर हैं. कंपनी ने होंडा अमेज को पीछे छोड़ दिया है. बात करें सेडान सेगमेंट की, तो इसकी ग्रोथ भी हुई है. ईयर-ऑन-ईयर 12.3 परसेंट की ग्रोथ के साथ सेगमेंट की कुल सेल्स 41,773 यूनिट्स पर पहुंच गई है.

पिछले साल अक्टूबर में इस सेगमेंट में कुल 37,211 यूनिट्स बिकी थीं. इस सेगमेंट के 49.4 परसेंट मार्केट पर मारुति सुजुकी डिजायर का कब्जा है. हुंडई ऑरा ने 26.4 परसेंट की ग्रोथ हासिल की है. वहीं स्कोडा स्लाविया ने 60.1 परसेंट की ग्रोथ हासिल की है.

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टाटा एरिस में क्या है खास?

टाटा की कॉम्पैक्ट सेडान 5.30 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर आती है. कार के बेस वेरिएंट में भी आपको 6 एयरबैग, 12.7 सेमी का डिजिटल आईलैंड क्लस्टर, हैलो लाइटबार कनेक्टेड टेललैम्प मिलता है. इसमें डुअल टोन इंटीरियर मिलेगा. कार में एबीएस, ईबीडी और सीएससी जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 86 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये कार डुअल सीएनजी सिलेंडर के साथ भी आती है. कार में वेंटिलेटेड सीट्स और रियर एसी वेंट जैसे कम्फर्ट फीचर्स भी मिलते हैं.

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