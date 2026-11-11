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बेटी की शादी पर बोले अनंत सिंह- सबको कार्ड भेज दिया है, सभी आएंगे... ऐसा नहीं कि हम पहली बार कुछ कर रहे

बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होनी है. अनंत सिंह ने कहा कि सभी लोगों को कार्ड भेज दिया है, सभी लोग आएंगे. उन्होंने कहा कि हम कल गांव जाकर शादी की तैयारियां देखेंगे.

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25 नवंबर को होगी अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी. (Photo: ITG)
25 नवंबर को होगी अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी. (Photo: ITG)

बिहार में मोकामा के विधायक अनंत सिंह के घर में बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियां चल रही हैं. शादी को लेकर तैयारियों में जुटे अनंत सिंह ने कहा कि बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सभी लोगों को निमंत्रण भेज दिया गया है. शादी के कार्ड भी बांट दिए गए हैं. अनंत सिंह का कहना है कि सभी लोग इस खुशी के मौके पर शामिल होंगे. बेटी घर में तैयारियां चल रही हैं. अनंत सिंह ने बताया कि शादी की तैयारी पूरी रफ्तार से हो रही है. उन्होंने कहा कि वह अगले दिन गांव जाएंगे और वहां पहुंचकर खुद सारी तैयारियों का जायजा लेंगे.

अनंत सिंह से जब बेटी की शादी की तैयारियों और मेहमानों को न्योता देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी लोगों को कार्ड भेज दिया गया है.  अब सभी लोग शादी में आएंगे. बेटी की शादी को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि सभी लोगों को निमंत्रण और कार्ड भेज दिया है. सभी लोग बेटी की शादी में शामिल होंगे.

यहां देखें वीडियो

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शादी को लेकर हर तरफ इतनी चर्चा पर अनंत सिंह ने कहा कि जिस तरीके से शादी को लेकर प्रचार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वह पहली बार कुछ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले भी वे इस तरह के आयोजन करते रहे हैं और लोगों को इनाम भी देते रहे हैं.

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कल गांव पहुंचेंगे अनंत सिंह, खुद देखेंगे तैयारियां

अनंत सिंह ने बताया कि शादी की तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं. उन्होंने कहा कि वह कल गांव जाएंगे और वहां पहुंचकर शादी की तैयारियों का जायजा लेंगे. उनके मुताबिक, मेहमानों को निमंत्रण देने का काम पूरा हो चुका है और सभी को शादी का कार्ड भेज दिया गया है. अनंत सिंह बिहार की राजनीति का जाना-पहचाना नाम हैं.

मोकामा की राजनीति में उनकी अपनी अलग पहचान रही है. ऐसे में उनके परिवार में होने वाला कोई बड़ा आयोजन भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है. फिलहाल, अनंत सिंह की बेटी की शादी को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक उत्सुकता बनी हुई है. 25 नवंबर को होने वाली शादी को लेकर दावा किया जा रहा है कि करीब 4 लाख लोग शामिल होंगे.

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