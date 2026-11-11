बागपत: कैसी है राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड सौरभ तोमर की हालत? दिवाली की रात सिर में मारी गई थी गोली, खुद बताया हमलावर का नाम

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दिवाली की रात पटाखे जलाने के विवाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंगरक्षक सौरभ तोमर को गोली मार दी गई. गोली उनके सिर में कान के पीछे लगी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. सौरभ ने अब अस्पताल से एक वीडियो जारी कर खुलासा किया है कि उन्हें गोली मारने वाला उनके ही गांव का धीरज नाम का युवक है. सौरभ के मुताबिक, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है और वह अब खतरे से बाहर और सुरक्षित हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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पटाखे जलाने और गाली-गलौज को लेकर हुआ विवाद

सौरभ तोमर के बड़े भाई विनीत तोमर ने बताया कि दिवाली की रात परिवार के बच्चे घर के बाहर पटाखे जला रहे थे. इसी दौरान पड़ोस के धीरज और प्रवीण शराब के नशे में वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे. जब सौरभ और परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने पहले मारपीट की और फिर विवाद बढ़ने पर धीरज ने गोली चला दी, जो सीधे सौरभ के सिर में जा लगी.

अस्पताल से वीडियो जारी कर सौरभ ने बताया सच

सिर में गोली लगने के बाद सौरभ को आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी. अब खतरे से बाहर होने पर उन्होंने वीडियो जारी कर अपना परिचय दिया और कहा, 'मेरा नाम सौरभ है. मैं प्रेसिडेंट अंगरक्षक में कार्यरत हूं. जिसने मेरे गोली मारी हो उसका नाम धीरज है. मेरे गांव का ही रहने वाला है.' सौरभ ने पुलिस कार्रवाई पर भरोसा जताया है.

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पुलिस ने जांच के लिए गठित कीं 3 टीमें

इस सनसनीखेज वारदात के बाद बड़ौत की सीओ अंशु जैन ने बताया कि 8 नवंबर को गोपालपुर खड़ाना गांव में गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसमें सौरभ नाम के युवक को गोली लगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच के लिए तीन टीमें गठित की हैं.

परिवार को पुलिस और न्याय पर पूरा भरोसा

सौरभ तोमर दो दिन की छुट्टी पर गांव आए थे. उनके भाई विनीत तोमर ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर असंतोष नहीं जताया है. उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उनके परिवार को न्याय मिलेगा. अचानक हुई इस वारदात से परिवार में चीख-पुकार मच गई थी.

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