मां के साथ जंगल में निकले दो नन्हे शावक, सामने आई टाइगर फैमिली... वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दिखा रोमांचक नजारा

जंगल सफारी पर जाने वाले हर शख्स की एक ख्वाहिश होती है. काश, आज बाघ दिख जाए. कई बार लोग घंटों जंगल में घूमते हैं, लेकिन उन्हें बाघ की एक झलक तक नहीं मिलती. और कभी-कभी जंगल ऐसा नजारा दिखा देता है, जिसे देखकर सफारी का पूरा सफर यादगार बन जाता है. बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. लंबे इंतजार के बाद मंगूराहा जंगल सफारी शुरू हुई तो पर्यटक जंगल की खूबसूरती और वन्यजीवों को देखने निकले.

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इसी दौरान उन्हें एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ दिखाई दी. जंगल के बीच मां के साथ घूमते दोनों नन्हे शावकों को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे. किसी के लिए यह सिर्फ बाघ देखने का मौका नहीं था, बल्कि पूरी टाइगर फैमिली को एक साथ देखने का यादगार अनुभव था. यह नजारा बुधवार सुबह मंगूराहा जंगल सफारी के दौरान दिखाई दिया. सुबह की हल्की ठंडक थी. जंगल में चारों तरफ हरियाली और शांति थी. पर्यटक गाड़ी से जंगल के रास्तों पर वन्यजीवों की तलाश में निकले थे.

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इसी बीच जंगल में लोगों की नजर एक बाघिन पर पड़ी. उसके साथ दो छोटे शावक भी थे. तीनों जंगल के बीच घूमते नजर आए. बाघिन के साथ उसके बच्चों को एक साथ देखना पर्यटकों के लिए खास अनुभव बन गया. बाघ को जंगल में देखना ही अपने आप में रोमांचक होता है, लेकिन जब उसके साथ शावक भी नजर आ जाएं तो उत्साह और बढ़ जाता है.

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पटना से आए वैज्ञानिक भी बने इस नजारे के गवाह

जंगल सफारी के लिए पटना से आए वैज्ञानिक डॉ. संजीव कुमार भी इस दौरान मौजूद थे. वह अपने परिवार के साथ मंगूराहा जंगल सफारी का आनंद लेने पहुंचे थे. जैसे ही उन्हें बाघिन और उसके दो शावक दिखाई दिए, उनका सफारी का अनुभव यादगार बन गया. जंगल में इस तरह टाइगर फैमिली को एक साथ देखना उनके लिए खास पल था.

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पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है. यहां बाघ, तेंदुए और दूसरे वन्यजीव हैं. लंबे अंतराल के बाद मंगूराहा जंगल सफारी फिर शुरू हुई है. ऐसे में पर्यटक एक बार फिर जंगल की सैर और वन्यजीवों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं. सफारी की शुरुआत में ही बाघिन और उसके दो शावकों का दिखना पर्यटकों के उत्साह को और बढ़ाने वाला रहा.

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्यों खास है?

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण जिले में नेपाल की सीमा के पास फैला हुआ है. यह बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है और बाघों के संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम है. यहां घने जंगल, नदियां और प्राकृतिक हरियाली वन्यजीवों को रहने के लिए अनुकूल माहौल देते हैं.

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जंगल सफारी का असली मजा भी इसी बात में है कि यहां वन्यजीवों को किसी पिंजरे में नहीं, बल्कि उनके अपने प्राकृतिक माहौल में देखने का मौका मिलता है. हालांकि, जंगल में बाघ दिखना तय नहीं होता. कभी घंटों इंतजार के बाद भी उनकी झलक नहीं मिलती और कभी ऐसा नजारा सामने आ जाता है.

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