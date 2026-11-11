खेसारी के इवेंट में उमड़ी खचाखच भीड़, 3 घंटे लगा चक्का जाम, फंसी एंबुलेंस, बुलानी पड़ी पुलिस फोर्स

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का फैंडम किसी से छिपा नहीं है. वो जहां भी जाते हैं उनकी स्टार पावर देखने को मिलती है. एक्टर की एक झलक के लिए चक्का जाम लग जाता है. ऐसा ही एक नजारा बिहार के समस्तीपुर में देखने को मिला. जहां अपने फेवरेट स्टार को देखने के लिए लोग घंटों से बैठे हुए दिखे.

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खेसारी का दिखा फैंडम

मंगलवार को भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव समस्तीपुर के मोहनपुर रोड में पहुंचे थे. एक्टर एक शोरूम के उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे थे. जैसे ही एक्टर के इवेंट में आने की भनक लोगों को मिली, आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े. खेसारी को देखने के लिए बेहिसाब भीड़ जुट गई. खेसारी के साथ सेल्फी की कोशिश में लोग घंटों तक बैठे रहे.

समस्तीपुर पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी को देखने जुटी आपार भीड़, शहर के मोहनपुर रोड में अरन्त्या बजाज शो-रूम का किया उद्घाटन @khesariLY #Samastipur #KhesariLalYadav #Bhojpuri https://t.co/lC03ZE8pTp — Sumit Yadav (रोजगार जहाँ, वोट वहाँ) (@SumitYadavRJD) November 10, 2026

भारी भीड़ के जुटने की वजह से समस्तीपुर-मुसरीघरारी मुख्य सड़क पर करीब तीन घंटे तक जाम लग गया. जाम में निजी और सरकारी एंबुलेंस भी फंसी रहीं. हालात ऐसे हो गए कि किसी भी वक्त मानो भगदड़ मच सकती थी. जाम हटाने के लिए मुफस्सिल थाने की पुलिस को अतिरिक्त पुलिस बल बुलानी पड़ी. काफी मशक्कत के बाद ट्रैफिक सामान्य हो पाया. इवेंट के बाद खेसारी को पीछे के रास्ते से एग्जिट कराई गई और वो पटना लौट गए.

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खेसारी के इस इवेंट में आई भारी-भरकम भीड़ की फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही है. लोगोंं की खचाखच भीड़ देखकर समझ आता है कि वहां पर हालात कितने नाजुक हो गए होंगे. खेसारी के इवेंट में लोगों का हुजूम देख उनके फैंस गदगद हैं. लोगों ने कहा कि ये है खेसारी का दमखम. बिहार और यूपी में खेसारी को लेकर अक्सर लोगों की दीवानगी देखने को मिली है. हिंदी रियलिटी शोज में दिखने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी अब हिंदी बेल्ट में भी बढ़ी है.

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