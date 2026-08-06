पाकिस्तान की जीत से WTC टेबल में खलबली, वेस्टइंडीज सबसे नीचे फिसला, जानें सभी टीमों का हाल

पाकिस्तानी टीम ने आखिरकार विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में लगातार हार का सिलसिला खत्म कर दिया. पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर पाकिस्तान ने दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कराई. पाकिस्तान ने इससे पहले विदेश में लगातार 8 टेस्ट मैच गंवाए थे. हार की वो स्ट्रीक बाबर आजम ब्रिगेड ने आखिरकार तोड़ दी.

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इस जीत का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में मिला, जहां पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ते हुए आठवां स्थान हासिल कर लिया. यह पाकिस्तान की जुलाई 2023 के बाद पहली विदेशी टेस्ट जीत भी है. इस जीत से पहले पाकिस्तान अंक तालिका में सबसे नीचे था. पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट जीतते ही टीम ने वेस्टइंडीज को नौवें स्थान पर धकेल दिया.

पाकिस्तान का पॉइंट्स परसेंटेज (PCT) 22.22 हो गया, जबकि वेस्टइंडीज के 20.83 प्रतिशत अंक हैं. हालांकि पाकिस्तान अभी भी शीर्ष टीमों से काफी पीछे है, लेकिन यह जीत उसके डब्ल्यूटीसी अभियान को जिंदा रखने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है. ऑस्ट्रेलिया 87.50 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष पर मजबूती से काबिज है. उसके बाद साउथ अफ्रीका (75.00 PCT) दूसरे और न्यूजीलैंड (72.22 PCT) तीसरे स्थान पर है.

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चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश 58.33 प्रतिशत अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मौजूद है, जबकि शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 48.15 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें नंबर पर है. श्रीलंका 41.67 प्रतिशत पॉइंट्स के साथ छठे और इंग्लैंड 24.36 प्रतिशत अंकों के साथ सातवें स्थान पर है.

WTC की ताजा अंकतालिका

वेस्टइंडी-पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मद अब्बास को बाहर करने के फैसले पर हुई. पहले टेस्ट की दूसरी पारी में पांच विकेट लेने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज को बाहर कर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने अतिरिक्त स्पिनर खिलाने का फैसला किया था.

मैच खत्म होने के बाद बाबर आजम ने बताया कि पिच देखकर ही यह रणनीति बनाई गई थी. बाबर ने कहा, 'पिच बिल्कुल पाकिस्तान जैसी लग रही थी. इसलिए हमने एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाया. इसके लिए हमें एक सीनियर खिलाड़ी (मोहम्मद अब्बास) को बाहर रखना पड़ा, लेकिन हमारी योजना पूरी तरह सफल रही.'

पाकिस्तान के स्पिनरों साजिद खान और अली उस्मान ने चार-चार विकेट लेकर वेस्टइंडीज की दूसरी पारी को 117 रनों पर समेट दिया. इसके बाद पाकिस्तान ने 75 रनों का लक्ष्य सिर्फ दो विकेट खोकर हासिल कर लिया. पहली पारी में शानदार नाबाद शतक जड़ने वाले अब्दुल्लाह शफीक को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. दिलचस्प बात यह है कि शफीक मूल स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं थे. उन्हें आखिरी समय पर चोटिल खिलाड़ी की जगह टीम में शामिल किया गया था.

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