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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर बिना गैस जलाए 10 मिनट में बनाएं ठंडी-ठंडी फ्रूट क्रीम, भाई भी तारीफ करते नहीं थकेगा

Raksha Bandhan 2026 Special Mithai: रक्षाबंधन पर बाजार की मिठाई की बजाय भाई के लिए आप घर पर फ्रूट क्रीम बना सकते हैं. ये महज 10-15 मिनट में बन जाती है और इसे बनाने के लिए गैस तक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है. क्रीम, दही और ताजे फलों से झटपट तैयार करें गाढ़ी, क्रीमी और स्वादिष्ट मिठाई, जिसका ठंडा-ठंडा स्वाद भाई को जरूर पसंद आएगा.

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रक्षाबंधन पर फ्रूट क्रीम बनाना बहुत आसान होता है. (Photo: ITG)
रक्षाबंधन पर फ्रूट क्रीम बनाना बहुत आसान होता है. (Photo: ITG)

Raksha Bandhan 2026 Special Mithai: रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने और मिठाई खिलाने के लिए ही नहीं है. इस दिन बहनें अपने भाई के लिए कुछ खास बनाकर भी अपना प्यार जाहिर करती हैं. अगर इस रक्षाबंधन पर आप बाजार की मिठाई से कुछ अलग बनाना चाहती हैं, तो घर पर झटपट तैयार होने वाली फ्रूट क्रीम ट्राई कर सकती हैं. खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए आपको गैस जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. 

ठंडी-ठंडी क्रीम, दही और रंग-बिरंगे ताजे फलों से बनने वाली ये मिठाई स्वाद में जितनी मजेदार है, देखने में भी उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है. रक्षाबंधन के त्योहार को और खास बनाने के लिए आप इसे राखी बांधने के बाद भाई को सर्व कर सकती हैं. नीचे बताए गए तरीके से बनाने के बाद ये बिल्कुल बाजार जैसी गाढ़ी और क्रीमी बनेगी. यकीन मानिए, हर बाइट में मिलने वाला फलों का ताजा स्वाद और क्रीमी टेक्शचर भाई के चेहरे पर मुस्कान ला देगा.

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  • 1 कप ठंडी अनस्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम
  • 1 कप प्लेन दही
  • 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी
  • 1 छोटा चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट
  • ¼ कप कटे हुए सेब
  • ¼ कप कटा हुआ केला
  • ¼ कप कटी हुई कीवी
  • ¼ कप अनार के दाने
  • ¼ कप कटी हुई स्ट्रॉबेरी
  • ¼ कप कटे हुए हरे अंगूर
  • ¼ कप कटे हुए संतरे
  • ¼ कप कटे हुए आम
  • 2 बड़े चम्मच काजू
  • 2 बड़े चम्मच बादाम
  • 1 बड़ा चम्मच पिस्ता

बनाने का तरीका:

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1. फ्रूट क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले ठंडी व्हिपिंग क्रीम को एक बड़े बाउल में डालें. इसमें दही मिलाकर अच्छी तरह फेंटें. अब इसमें पिसी हुई चीनी और वनीला एक्सट्रैक्ट डालें और तब तक फेंटें, जब तक ये अच्छी तरह क्रीमी और स्मूद न हो जाए.

2. ये करने के बाद सभी फलों को निकाल लें. सेब, केला, कीवी, अनार, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, संतरा और आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. फलों को क्रीम में डालकर हल्के हाथ से मिलाएं.

3. इसके बाद इसमें कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डालें. ध्यान रखें कि फलों को बहुत ज्यादा न चलाएं, वरना वो टूट सकते हैं और क्रीम में पानी छोड़ सकते हैं. अगर एक बार फलों ने पानी छोड़ दिया तो क्रीम गाढ़ी नहीं रहेगी और बाहर वाला स्वाद नहीं आएगा. 

4. सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिलाने के बाद फ्रूट क्रीम को ढककर करीब 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. सर्व करने से पहले ऊपर से थोड़े अनार के दाने, स्ट्रॉबेरी और पिस्ता डालें. रक्षाबंधन के लिए आपकी ठंडी-ठंडी और क्रीमी फ्रूट क्रीम तैयार है.

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