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OpenAI की बड़ी सफलता, बनाई पहली AI चिप, Nvidia से मुकाबला

ChatGPT ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बताया है कि उसने खुद की AI चिपसेट तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है. यह कंपनी की पहली चिपसेट है और इसकी मदद से कंपनी Nvidia पर अपनी पर अभी निर्भरता को कम करना चाहती है.

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OpenAI ने जलपीनो नाम की चिपसेट तैयार की है. (File Photo: Pexels)
OpenAI ने जलपीनो नाम की चिपसेट तैयार की है. (File Photo: Pexels)

ChatGPT मेकर OpenAI अपनी खुद की AI चिप तैयार कर रहा है, जिसका नाम जैलापीनो (Jalapeño) है. कंपनी का दावा है कि उनकी यह पहली AI चिप AI मॉडल्स को फास्ट स्पीड देंगे और कम बिजली की खपत करेंगे. 

कंपनी को उम्मीद है कि उनका यह कदम काफी अहम साबित होगा और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) पर भी बेहतर सपोर्ट मिलेगा. साथ ही कंपनी की Nvidia पर निर्भरता को कम करने की मदद मिलेगी. 

ओपनएआई का चैटजीपीटी पहले से काफी पॉपुलर है, जो एक चैटबॉट है. अब कंपनी AI मॉडल के साथ हार्डवेयर के दिशा में भी आगे बढ़ना चाहती है. कंपनी का इरादा साफ है अब वह उन हार्डवेयर को भी डिजाइन करेगी, जिनपर AI  मॉडल काम करते हैं. 

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Broadcom के साथ पार्टनरशिप

जलपीनो, असल में एक कस्टम चिप है. जलपीनो को खासतौर से AI मॉडल चलाने के लिए तैयार किया गया है. बताते चलें कि कंपनी ने इसको Broadcom के साथ पार्टनरशिप करके तैयार किया है. 

पावर एफिसिएंसी के साथ किया है डिजाइन

OpenAI ने बताया है कि इस चिप को ऐसे डिजाइन किया गया है, जिससे वह कम पावर और कम रिस्पोंस टाइम के अंदर बेहतर काम करके दिखाए. साथ ही कंपनी ने इसको कुछ चुनिंदा AI मॉडल पर टेस्ट भी किया है, जिसमें GPT-OSS 120B, Deepseek R1 और Kimi K2.5 1T मॉडल के नाम शामिल हैं. 

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OpenAI ने बताया है कि Jalapeno चिपसेट ने AI हार्डवेयर की एक बड़ी परेशानी को दूर कर लिया है, जिसमें बिना लेटेंसी बढ़ाए हाई परफॉर्मेंस को हासिल करना है. 

यह भी पढ़ें: Samsung-Xiaomi को टक्कर देगा Philips? 20,000 रुपये वाले नए 5G स्मार्टफोन से हो सकती है एंट्री!

Jalapeno AI चिपसेट क्यों है स्पेशल 

जलपीनों को खासतौर पर इंफरेंस प्रोसेस के लिए तैयार किया गया है. इंफरेंस को आसान शब्दों में समझें तो ये वह प्रोसेसर है, जिसमें ट्रेन किया हुआ AI मॉडल किसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसका जवाब तैयार करता है. 

इसको ऐसे समझें कि जब भी कोई यूजर्स ChatGPT की मदद से कोई सवाल करता है तो चैटबॉट उसका प्रोसेस करके जवाब तैयार करता है, तो वह इंफरेंस करता है. 

यह भी पढ़ें: किस पॉकेट में रखना चाहिए स्मार्टफोन? कर देगा जख्मी और कपड़े भी कर देगा राख

कंपनी का मकसद है कि चिप, सॉफ्टवेयर, मेमोरी नेटवर्किंग और सर्विस सिस्टम को अपने मॉडल के हिसाब से तैयार करके परफॉर्मेंस और एफिसिएंसी को पूरा करना चाहता है. 

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