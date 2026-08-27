scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ब्रालेट छोटी सी चीज थी' कृति सेनन के राखी विज्ञापन पर बोलीं कंगना रनौत, राहुल गांधी पर साधा निशाना

बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मुद्दा सिर्फ कृति के आउटफिट का नहीं, बल्कि त्योहार की प्रस्तुति का तरीका था. कंगना ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा.

Advertisement
X
बेबाक होकर बोलीं कंगना (Photo: ITG)
बेबाक होकर बोलीं कंगना (Photo: ITG)

बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर ज्वैलरी ब्रांड के लिए कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर हुए विवाद पर बात की है. शुरुआत में कृति के आउटफिट पर आपत्ति जताने के बाद कंगना ने अब समझाया है कि उन्हें इस विज्ञापन से आपत्ति क्यों थी. उनका कहना है कि मुद्दा सिर्फ एक्ट्रेस के आउटफिट का नहीं, बल्कि त्योहार की पेशकश का तरीका था. आलोचना के बाद ज्वैलरी ब्रांड ने यह विज्ञापन वापस ले लिया है. 

कंगना ने कृति के आउटफिट के बारे में कहा, उन्हें कौन रोक रहा है कुछ भी पहनने से? किसने उन्हें आज तक रोका है? किसी को क्या पड़ी है कि वो क्या पहनकर आती हैं. कंगना से पूछा गया कि क्या यही कृति ईद पर ऐसे कपड़े पहनकर पोस्ट डाल सकती हैं. कंगना ने कहा कि वहां तो फिर भी आप अपने कजिन से शादी कर सकते हैं. हिंदुओं के रिश्तों में ज्यादा 'गरिमा' और 'सीमाएं' होती भी बातचीत के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. 

राहुल गांधी पर कसा तंज
डिकोड को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कृति का सपोर्ट करने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी के पोस्ट में रक्षाबंधन का जिक्र क्यों नहीं किया गया. उन्होंने कहा, एक महिला रक्षाबंधन पर जो चाहती है, वो पहन सकती है. लेकिन रक्षाबंधन एक सभ्यता का धार्मिक एक्सप्रेशन है.

सम्बंधित ख़बरें

Kriti Sanon Giwa ad row
कृति सेनन के एड पर बवाल, राहुल गांधी-कंगना भिड़े, विज्ञापन हटा, जानें मामला
Kriti Sanon
कृति के जिस एड पर भिड़े थे राहुल-कंगना वो हट गया
kangana ranaut attack rahul gandhi over manusmriti
कंगना का राहुल पर बड़ा हमला, मनुस्मृति के मुद्दे पर साधा निशाना
Kriti Sanon
ब्रालेट में रक्षाबंधन! कृति सेनन का विज्ञापन हटा, इसी पर भिड़े थे राहुल-कंगना
Kangana Ranaut-Kriti Sanon-Rahul Gandhi
ब्रालेट, राखी और पॉलिटिक्स... कृति के एड पर जब भिड़ बैठे थे राहुल-कंगना
Advertisement

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कंगना ने दावा किया कि वो अपनी नजरिए को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं. तीन-तीन साल की लड़कियां जब बुर्का पहनती हैं, तो उनको नहीं लगता कि ये पितृसत्ता है. क्योंकि उन बच्चियों को पता भी नहीं होता है कि बुर्का क्या होता है. उसके लिए तो वो कभी आवाज नहीं उठाएंगे. उनके मन में 'सनातन धर्म के खिलाफ' एक खास तरह का नजरिया है. चाहे वो मनु ऋषि के बारे में हो या सनातन को अटैक करना हो. ये जो उनकी सोच है सिर्फ सनातन के खिलाफ है. 

कंगना ने ये भी समझाया कि उनके मुताबिक विज्ञापन में आउटफिट सबसे बड़ी समस्या नहीं थी. उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ब्रालेट उसमें से छोटी-सी चीज थी, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुओं को, हम लोग उस लाइन से आते हैं, तो पॉइंट आउट कर सकते हैं. माता-पिता कहां हैं? घर कहां है? हलवा-पूरी, भगवान, टीका, अक्षत, धूप, दीप... कुछ भी नहीं है. नहीं चलेगा टीके के बिना, राखी नहीं चलेगी. आप कहते हैं कि एस्थेटिक्स मायने नहीं रखते. नहीं. एक त्योहार किसी संस्कृति और सभ्यता का एस्थेटिक एक्सप्रेशन होता है.

अब देखते हैं कि कंगना के इस बेबाक बयान पर राहुल गांधी और कृति सेनन कैसे रिएक्ट करते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    क्या यूपी-बिहार से टल सकता है महाबाढ़ का खतरा? नेपाल से आई अच्छी खबर |
    Vastu Tips: भोजन की सही दिशा और डाइनिंग टेबल के शुभ नियम |
    UPTET 2026 रिजल्ट जारी, प्राथमिक के 93 हजार और उच्च प्राथमिक के 1.13 लाख अभ्यर्थी पास |
    मलबे में बह गए घर-होटल-हाइड्रो प्रोजेक्ट, नेपाल के पहाड़ों में जलप्रलय... इन 5 जगहों पर सबसे ज्यादा तबाही |
    'मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं', बिग बॉस 20 में जाने पर बोलीं रिया अहीर, कहा- पेट का सवाल |
    डॉन ब्रैडमैन को स्टंप कर रचा इतिहास, ऐसा करने वाला इकलौता भारतीय कौन? |
    'सॉरी मम्मी-पापा...' रक्षाबंधन से पहले उजड़ गई तीन बहनों की खुशियां, रुद्राभिषेक कर लौटे इकलौता भाई ने दे दी जान  |
    इस दिग्गज ने किया संन्यास का ऐलान... टेस्ट क्रिकेट में जमकर काटा गदर, 2026 होगा आखिरी सीजन |
    Homemade Kashmiri Red Chili Powder: घर पर बनाएं 100% शुद्ध 'कश्मीरी लाल मिर्च' पाउडर, हर बार खाने को मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा चटक लाल रंग |
    दिल्ली-यूपी-बिहार समेत 14 राज्यों में आंधी-पानी का अलर्ट, 80 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा
    Advertisement