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दुर्गा पूजा के लिए छोड़ दी ब्रांड डील, 5 कंपनियों के साथ किया काम, कमाए 3.06 लाख रुपये, फिर भी पेमेंट का इंतजार

इन्फ्लुएंसर ने दुर्गा पूजा के दौरान अपनी ब्रांड पार्टनरशिप को कम रखने का फैसला किया ताकि फेस्टिव कंटेंट बनाने पर फोकस कर सकें. उन्होंने अपने ब्रांड डील्स, पेमेंट टाइमलाइन और कुछ कोलेबोरेशन के लिए कम फीस क्यों ली, इस बारे में वीडियो शेयर करते हुए बताया. लेकिन कम फीस ने के बाद भी उन्होंने इस महीने करीब 3 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

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एक महीने में कैसे कमा लिए 3 लाख रुपये से ज्यादा? (Image:Instagram/dusky_touch)
एक महीने में कैसे कमा लिए 3 लाख रुपये से ज्यादा? (Image:Instagram/dusky_touch)

अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी ही सफलता का पैमाना तय करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए जमाने के युवा अब कंटेंट क्रिएशन में भी अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं. इसपर फोकस करने के लिए वह अपनी नौकरी तक छोड़ दे रहे हैं. कई बड़े विश्वविद्यालयों में तो अब कंटेंट क्रिएशन की पढ़ाई भी शुरू हो गई है.

लेकिन सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि कमाई का एक जरिया भी बन चुका है. कई क्रिएटर्स ब्रांड्स के साथ काम करके अच्छी कमाई कर रहे हैं. कोलकाता की कंटेंट क्रिएटर सायंतिका भौमिक ने कुछ ऐसा ही किया. उन्होंने अक्टूबर में ज्यादा ब्रांड डील लेने के बजाय दुर्गा पूजा के लिए समय निकाला और सिर्फ पांच ब्रांड्स के साथ काम किया. इसके बावजूद उन्होंने एक महीने में 3.06 लाख रुपये की कमाई की. हालांकि, इस कमाई की पूरी रकम अभी उनके बैंक में नहीं आई है.

सायंतिका ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए अपनी अक्टूबर की कमाई को लेकर ब्यौरा दिया है. इसके अलावा उन्होंने इस वीडियो में ब्रांड्स के साथ काम करने का अनुभव बताया. उन्होंने यह भी समझाया कि कंटेंट क्रिएटर्स को ब्रांड डील के लिए किस तरह की शर्तों और पेमेंट का इंतजार करना पड़ता है.

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दुर्गा पूजा के लिए कम किए ब्रांड कोलेबोरेशन

सायंतिका ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में बताया कि अक्टूबर का महीने उनके लिए बेहद खास था. ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने में  दुर्गा पूजा का त्योहार था. एक बंगाली होने के नाते यह समय उनके लिए काफी मायने रखता है. वह त्योहार के दौरान अपने लिए भी कंटेंट बनाना और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहती थीं.इसी वजह से उन्होंने अक्टूबर में ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम नहीं किया. उन्होंने केवल पांच ब्रांड कोलेबोरेशन स्वीकार किए ताकि त्योहार से जुड़े अपने कंटेंट के लिए भी समय निकाल सकें.

इन 5 ब्रांड्स के साथ किया काम

सायंतिका ने वीडियो में बताया कि उन्होंने केवल 5 ब्रांड्स के साथ काम किया. इसमें Tira, Myntra Beauty, Sprite, Pilgrim और LoveChild by Masaba शामिल है, जिसके लिए उन्हें कुल 3.06 लाख रुपये मिले. मतलब साफ है कि कम ब्रांड डील के बावजूद उनकी कमाई अच्छी रही. सायंतिका ने बताया कि सभी ब्रांड डील की फीस एक जैसी नहीं थी. कुछ कोलेबोरेशन में एड राइट्स भी शामिल थे.

इसका मतलब है कि ब्रांड को उनके बनाए कंटेंट को विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार मिला.उन्होंने यह भी बताया कि कुछ डील में उन्होंने अपनी फीस कम रखी थी. इसकी वजह ब्रांड की पहचान और एजेंसी के साथ उनके अच्छे संबंध थे. उनके मुताबिक, एजेंसी के साथ उनका अच्छा तालमेल रहा है और वहां से उन्हें लगातार अच्छे कोलेबोरेशन के मौके मिलते रहे हैं.

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3.06 लाख रुपये कमाए, लेकिन अभी पेमेंट नहीं मिला

सायंतिका की स्टोरी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अक्टूबर में काम पूरा करने के बावजूद उन्हें अभी तक 3.06 लाख रुपये की रकम नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि ब्रांड डील में पेमेंट मिलने की प्रक्रिया में आमतौर पर 30 से 45 दिन लगते हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि अक्टूबर में किए गए काम का पैसा नवंबर के आखिर तक उनके खाते में आ जाएगा. यानी ब्रांड के साथ काम पूरा कर लेना और उस काम की रकम बैंक खाते में आ जाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. कंटेंट क्रिएटर्स को कई बार अपनी कमाई के लिए तय पेमेंट साइकल का इंतजार करना पड़ता है. 

लोगों ने भी दिया रिएक्शन 

सायंतिका के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने उनकी कमाई के साथ-साथ काम और पेमेंट से जुड़ी जानकारी खुलकर शेयर करने पर उनकी जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि उनकी कहानी से प्रेरणा मिली है. वहीं, दूसरे यूजर ने उनकी ईमानदारी और साफगोई की सराहना की.सायंतिका का यह अनुभव दिखाता है कि कंटेंट क्रिएशन में कमाई के मौके जरूर हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ ब्रांड डील हासिल करना ही काफी नहीं होता.

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