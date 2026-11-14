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बेटी समायरा ने रोहित शर्मा को दिया प्यारा सरप्राइज, फैमिली मोमेंट Viral

समायरा शर्मा स्टैंड्स से अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराती और हाथ हिलाती नजर आईं. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए बेटी का यह खास इशारा बेहद खूबसूरत फैमिली मोमेंट बन गया.

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रोहित शर्मा चौथे वनडे में डक पर आउट हुए, फैमिली मोमेंट की चर्चा. (Photo: X/@rushiii_12)
रोहित शर्मा चौथे वनडे में डक पर आउट हुए, फैमिली मोमेंट की चर्चा. (Photo: X/@rushiii_12)

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बेटी समायरा ने ऐसा प्यारा पल दिया, जिसने क्रिकेट फैन्स का ध्यान खींचा. शुक्रवार (13 नवंबर) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में मुकाबला देखने के लिए रोहित की पत्नी रीतिका सजदेह बच्चों समायरा और अहान के साथ पहुंची थीं.

मैच के दौरान समायरा ने स्टैंड्स से अपने पिता को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया. यह खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मैदान पर रोहित शर्मा के लिए बेटी का यह प्यार भरा सरप्राइज फैन्स को खूब पसंद आया. वीडियो में समायरा पूरे उत्साह के साथ पापा का अभिवादन करती दिख रही हैं.
यह भी पढ़ें: जहीर खान का अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर विराट कोहली, अब हर इनिंग्स पर नजरें

परिवार का साथ मिलने के बावजूद रोहित के लिए न्यूजीलैंड का यह दौरा अब तक अच्छा नहीं रहा है. पहले वनडे में वह खाता खोले बिना आउट हुए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में उनके बल्ले से सिर्फ 23 रन निकले. बारिश के कारण रद्द हुए तीसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.
यह भी पढ़ें: 26 साल पहले श्रीलंका ने रुलाया था, अब न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को उसी जख्म के करीब पहुंचाया!

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चौथे वनडे में भी रोहित शर्मा अपना खाता नहीं खोल सके. रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में 36वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं. वहीं वनडे इंटरनेशनल में उनका ये 18वां डक रहा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के नाम पर तीन पारियों में कुल 23 रन दर्द हैं और उनका औसत 7.66 का रहा है. रोहित अब रविवार को होने वाले सीरीज के निर्णायक मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे. वो मुकाबला इसी मैदान पर खेला जाएगा.

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