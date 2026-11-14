बेटी समायरा ने रोहित शर्मा को दिया प्यारा सरप्राइज, फैमिली मोमेंट Viral

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बेटी समायरा ने ऐसा प्यारा पल दिया, जिसने क्रिकेट फैन्स का ध्यान खींचा. शुक्रवार (13 नवंबर) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में मुकाबला देखने के लिए रोहित की पत्नी रीतिका सजदेह बच्चों समायरा और अहान के साथ पहुंची थीं.

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मैच के दौरान समायरा ने स्टैंड्स से अपने पिता को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया. यह खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

The Cutest Moment Between Rohit Sharma with His Children's in Mount Maunganui.❤️🥹 https://t.co/2BzQmfeCIA — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) November 13, 2026

मैदान पर रोहित शर्मा के लिए बेटी का यह प्यार भरा सरप्राइज फैन्स को खूब पसंद आया. वीडियो में समायरा पूरे उत्साह के साथ पापा का अभिवादन करती दिख रही हैं.

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परिवार का साथ मिलने के बावजूद रोहित के लिए न्यूजीलैंड का यह दौरा अब तक अच्छा नहीं रहा है. पहले वनडे में वह खाता खोले बिना आउट हुए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में उनके बल्ले से सिर्फ 23 रन निकले. बारिश के कारण रद्द हुए तीसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.

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चौथे वनडे में भी रोहित शर्मा अपना खाता नहीं खोल सके. रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में 36वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं. वहीं वनडे इंटरनेशनल में उनका ये 18वां डक रहा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के नाम पर तीन पारियों में कुल 23 रन दर्द हैं और उनका औसत 7.66 का रहा है. रोहित अब रविवार को होने वाले सीरीज के निर्णायक मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे. वो मुकाबला इसी मैदान पर खेला जाएगा.

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