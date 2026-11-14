Palak Paneer Pakoda Recipe: पालक पनीर की सब्जी बहुत खा ली, अब ट्राई करें इसके कुरकुरे पकौड़े, आसान है रेसिपी

Palak Paneer Pakoda Recipe: शाम के समय चाय के साथ कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन हर किसी का करता है. ऐसे में ज्यादातर लोग घर पर आलू, प्याज या गोभी के पकौड़े बनाते हैं. लेकिन अगर आप रोजाना एक ही तरह के पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार पालक पनीर के पकौड़े बना सकते हैं. ये स्वाद में बेहद लाजवाब होते हैं और इन्हें बनाना भी काफी आसान है. इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें पालक के ताजे पत्तों के अंदर मसालेदार पनीर की स्टफिंग भरी जाती है.

और पढ़ें

इसके बाद इन्हें बेसन के घोल में लपेटकर पकाया जाता है. इससे पकौड़े बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम व टेस्टी बनते हैं. आप इन्हें शाम की चाय के अलावा मेहमानों के आने पर स्नैक्स के तौर पर भी परोस सकते हैं. खास बात यह है कि इन्हें डीप फ्राई करने के बजाय एयर फ्रायर में भी तैयार किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं घर पर टेस्टी और कुरकुरे पालक पनीर के पकौड़े बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

पनीर की स्टफिंग के लिए

150 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर

नमक स्वादानुसार

बेसन के घोल के लिए

1 कप बेसन

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

Advertisement

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार पानी

पालक के ताजे पत्ते

पालक पनीर के पकौड़े कैसे बनाएं?

पालक पनीर के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में कद्दूकस किया हुआ पनीर लें. इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. इस तरह पकौड़ों में भरने के लिए मसालेदार पनीर की स्टफिंग तैयार हो जाएगी. अब एक दूसरे बर्तन में बेसन लें. इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक मिलाएं. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा और चिकना घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला न हो. इसके बाद पालक के पत्तों को अच्छी तरह धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें. अब एक पालक का पत्ता लें और उसके एक तरफ थोड़ा बेसन का घोल लगाएं. इसके बीच में तैयार पनीर की स्टफिंग रखें और पत्ते को मोड़ दें. इसी तरह बाकी पालक के पत्तों में भी पनीर की स्टफिंग भर लें. अब तैयार पालक के पत्तों को बेसन के घोल में अच्छी तरह डुबोएं, ताकि उन पर बेसन की परत अच्छी तरह चढ़ जाए. इसके बाद इन्हें एयर फ्रायर की बास्केट में रखें. एयर फ्रायर को 180 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें और पकौड़ों को करीब 25 मिनट तक पकाएं. जब पकौड़े अच्छी तरह सुनहरे और क्रिस्पी हो जाएं, तो इन्हें बाहर निकाल लें. पकाने का समय एयर फ्रायर के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है. बस तैयार हैं आपके टेस्टी और कुरकुरे पालक पनीर के पकौड़े. इन्हें गरमा-गरम हरी चटनी, इमली की चटनी या अपनी पसंद की चटनी के साथ परोसें. शाम की चाय के साथ इनका मजा दोगुना हो जाएगा.

---- समाप्त ----