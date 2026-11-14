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जन्मदिन पर मंदिर गई, पार्क में चाकू-बंदूक के दम पर गैंगरेप... आस्था कुंज गैंगरेप मामले में 450 पन्नों की चार्जशीट में क्या-क्या?

दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 450 पन्नों की चार्जशीट साकेत कोर्ट में पेश की है. इस चार्जशीट में तीन आरोपियों आसिफ, हेमंत और मुकेश को नामजद किया गया है और 55 गवाहों के बयान शामिल हैं.

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आस्था कुंज पार्क गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस ने 450 पन्नों की चार्जशीट दायर की है. (सांकेतिक तस्वीर)
आस्था कुंज पार्क गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस ने 450 पन्नों की चार्जशीट दायर की है. (सांकेतिक तस्वीर)

दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने 450 पन्नों की चार्जशीट दायर की है. घटना के करीब 60 दिन बाद पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट पेश की है. इसमें तीन आरोपियों आसिफ, हेमंत और मुकेश को नामजद किया गया है. पुलिस ने चार्जशीट में 55 गवाहों को शामिल किया है.

क्या है मामला

यह घटना 22 सितंबर की है. उस दिन पीड़िता का जन्मदिन था, वह अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी. दोनों शाम करीब 4:55 बजे मंदिर पुहंचे और दर्शन करने के बाद करीब सात बजे वहां से निकले. इसके बाद उन्होंने चिप्स और पानी खरीदा और आस्था कुंज पार्क के गेट नंबर 7 से अंदर चले गए. दोनों ने कुछ देर पार्क में बैठने और फिर इस्कॉन मंदिर जाने का फैसला किया था. 

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पीड़िता ने FIR में बताया कि वह दोस्त के साथ पार्क की एक बेंच पर बैठकर चिप्स खा रही थी. इसी दौरान 30-35 साल की उम्र के तीन युवक पीछे से आए. आरोप है कि उन्होंने उसके दोस्त को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की. इसके बाद दोनों के मोबाइल फोन छीन लिए गए. पीड़िता के बयान के मुताबिक, दो आरोपियों ने उसे झाड़ियों के पास चलने के लिए कहा. उसने डरते हुए आरोपियों से वहीं बात करने और अपनी मां से बात कराने की गुहार लगाई. इसी दौरान एक आरोपी ने कहा, 'आसिफ भाई बंदूक निकालो.'

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यह भी पढ़ें: आस्था कुंज गैंगरेप केस: नाबालिग पीड़िता ने शिनाख्त परेड में तीनों आरोपियों को पहचाना, दोस्त ने भी की पहचान

हथियार दिखाकर दी धमकी

पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आसिफ ने काली बंदूक निकालकर उसे डराया. इसके बाद आरोपी चाकू दिखाकर उसे पार्क के अंधेरे हिस्से की तरफ ले गए. आरोप है कि आसिफ ने हेमंत को पीड़िता के दोस्त पर नजर रखने के लिए कहा. इसके बाद आसिफ ने पीड़िता को चाकू की नोक पर डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया. तीनों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है. 

दिल्ली पुलिस ने आसिफ, हेमंत और मुकेश के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक साजिश, चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने से जुड़ी धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है. BNS 70(2), BNS 61(2), BNS 115(2), BNS 351(3) और POCSO 6/17 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले में 55 गवाहों के बयान भी शामिल किए हैं. 

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