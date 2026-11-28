एक कंपनी ने फिक्स्ड ऑफिस आवर्स लागू करके वर्कप्लेस पर कोलेबोरेशन को बेहतर बनाने की कोशिश की लेकिन ऑनलाइन इसने बड़ी बहस छेड़ दी है. एक एम्प्लॉई ने बताया कि कैसे इस पॉलिसी से प्रोडक्टिविटी बेहतर होने के बजाय काम के घंटे और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई. एक्स पर किए गए पोस्ट में अर्जुन नाम के एक यूजर ने दावा किया है कि उसकी पिछली कंपनी ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच जरूरी 'कोर कोलैबोरेशन आवर्स' की शुरुआत की थी, इसके पीछे की वजह यह थी कि HR ने देखा कि कई कर्मचारी सुबह 11 बजे या दोपहर के आसपास ऑफिस आ रहे थे.

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कर्मचारियों को दी गई चेतावनी

यूजर ने आगे पोस्ट में दावा किया है कि कंपनी ने इस नियम को सख्ती से लागू किया, जिसमें कर्मचारियों को चेतावनी दी गई और अगर वे सुबह 10 बजे की तय समय-सीमा के एक मिनट बाद भी आते थे, तो उन्हें कार्रवाई बढ़ानी पड़ी. देर से आने वालों पर नजर रखने के लिए एक एस्केलेशन मैट्रिक्स भी शुरू किया गया था. लेकिन इस पॉलिसी का रिजल्ट उम्मीद जैसा नहीं था.

बता दें कि नियम लागू होने से पहले, कर्मचारियों को पीक-आवर ट्रैफिक से बचने, देर से आने और शाम 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे तक काम करके इसकी भरपाई करने की छूट थी. इसका मतलब था कि कई लोग अपने अलग शेड्यूल के बावजूद ज्यादा घंटे काम कर रहा था.

At my previous workplace, HR noticed that people were coming to the office at 11 AM or even 12 PM. So they introduced a mandatory policy requiring everyone to be in the office from 10 AM to 5 PM. Called it the "core collaboration hours". They were extremely strict about it. Even someone arriving at 10:01 AM would get warnings and escalations through some ridiculous escalation matrix. Before this policies was implemented, people would start working much earlier, avoid peak-hour traffic, reach the office by 11 or 12 and often stay until 7, 8 or even 9 PM. But once this mandatory 10-to-5 office policy came in, people started leaving as soon as the clock struck 5. They had completed their mandatory hours, after all! Talk about stupid HR policies. In the name of collaboration and mandatory office presence, they ended up reducing the actual working hours and flexibility. — Arjun (@think_in_points) November 27, 2026

जब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का जरूरी शेड्यूल लागू हुआ, तो कर्मचारी ऑफिस में मौजूद रहने के जरूरी घंटे पूरे करके शाम 5 बजे ही निकलने लगे.

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ऐसे वर्कप्लेस नियमों के पीछे के लॉजिक पर सवाल उठाते हुए, अर्जुन ने कहा कि कोलेबोरेशन के नाम पर शुरू की गई पॉलिसी ने असल में काम के घंटे कम कर दिए और कर्मचारियों की फ्लेक्सिबिलिटी छीन ली है.

क्या बोलें यूजर्स ?

इस पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है. एक यूज़र ने दावा किया कि उनका HR डिपार्टमेंट बीमारी की छुट्टी पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि कंपनी इस बात से खुश नहीं है कि कर्मचारी वीकेंड बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

एक और यूजर ने सुझाव दिया कि कंपनियों को सख्त अटेंडेंस नियम लागू करने के बजाय बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और छूटे हुए काम के घंटों के ऑटोमेटेड कैलकुलेशन पर भरोसा करना चाहिए.

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