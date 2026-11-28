उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर मंदिर समूह की प्राचीन एवं ऐतिहासिक मूर्तियों को स्थानीय संग्रहालय से दिल्ली ले जाने की कथित कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है. इस मामले में स्थानीय नागरिकों, व्यापार मंडल और पुजारी समाज ने एकजुट होकर पुरातत्व विभाग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है.

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विरोध पत्र के अनुसार जागेश्वर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों को जानकारी मिली कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक टीम स्थानीय संग्रहालय में वर्षों से सुरक्षित रखी गई प्राचीन मूर्तियों को बिना स्थानीय लोगों को पूर्व सूचना दिए दिल्ली ले जाने पहुंची है. इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने एकत्र होकर इस कार्रवाई का विरोध किया.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जागेश्वर मंदिर समूह की ये प्राचीन मूर्तियां क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है की स्थानीय जनता की भावनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं. पूर्व में भी यहां से कई प्राचीन मूर्तियां संग्रहालय में लाकर रखी गई थीं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन मूर्तियां शामिल हैं.

स्थानीय लोगों ने दी धरने की चेतावनी

स्थानीय नागरिकों ने पुरातत्व विभाग से मांग की है कि लिखित रूप में आश्वासन दिया जाए कि जागेश्वर संग्रहालय से किसी भी मूर्ति को हटाकर दिल्ली नहीं ले जाया जाएगा. विरोध पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि 28 नवंबर को ही विभाग की ओर से सकारात्मक समाधान और लिखित आश्वासन नहीं दिया गया तो स्थानीय नागरिक संग्रहालय के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन और अनशन शुरू करेंगे. इसकी पूरी जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की होगी.

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इस संबंध में पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय, उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और जिलाधिकारी अल्मोड़ा को भी भेजी गई है. स्थानीय लोगों की दो टूक मांग है कि जागेश्वर की प्राचीन धरोहर को क्षेत्र की जनता की भावनाओं और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यहीं सुरक्षित रखा जाए.

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