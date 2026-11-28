IND vs NZ 2nd Test: आकाश दीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके. इसके साथ ही उन्होंने जहीर खान और ईशांत शर्मा जैसे दिग्गज भारतीय तेज गेंदबाजों के खास क्लब में एंट्री कर ली. हालांकि, दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. वह 26 ओवर गेंदबाजी करने के बावजूद एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके.

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न्यूजीलैंड की पहली पारी दूसरे दिन लंच के बाद 356 रनों पर समाप्त हुई. मेजबान टीम ने 116.3 ओवर बल्लेबाजी की. दिन की शुरुआत में न्यूजीलैंड का स्कोर पांच विकेट पर 246 रन था. भारतीय गेंदबाजों ने सुबह जल्दी ही ग्लेन फिलिप्स को 36 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया. अंशुल कंबोज ने उन्हें पवेलियन भेजा.

2nd FIFER in Test cricket ✅ Well bowled, Akash Deep! 👏 👏 Updates ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/Muw6shLXdN — BCCI (@BCCI) November 28, 2026

दूसरे छोर पर टॉम ब्लंडेल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी. वह लंच तक 80 रन बनाकर नाबाद थे. उन्हें नाथन स्मिथ का साथ मिला, जिन्होंने 26 रन बनाए. हालांकि, आकाश दीप ने स्मिथ को कैच एंड बोल्ड कर भारत को सातवीं सफलता दिलाई. उस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 291 रन था.

इसके बाद ब्लंडेल और काइल जेमीसन ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया. दोनों ने टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया. आकाश दीप ने जेमीसन को 19 रन पर आउट कर अपना चौथा विकेट हासिल किया. इसके बाद गुरनूर ने टॉम ब्लंडेल की पारी का अंत किया. ब्लंडेल 211 गेंदों पर 89 रन बनाकर आउट हुए. उनकी पारी में टीम की पहली पारी को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई.

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आकाश दीप ने 99 रन देकर पांच विकेट लिए. यह टेस्ट क्रिकेट में उनका दूसरा पांच विकेट हॉल है. वहीं अनशुल कंबोज और गूर्नूर बराड़ ने दो-दो विकेट अपने नाम किए. कंबोज ने 79 और बराड़ ने 78 रन देकर दो-दो विकेट झटके.

जहीर-ईशांत के खास क्लब में शामिल हुए आकाश दीप

आकाश दीप न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों की खास सूची में शामिल हो गए हैं. इस मामले में जहीर खान चार बार पांच विकेट हॉल के साथ सबसे आगे हैं. ईशांत शर्मा ने न्यूजीलैंड में तीन बार यह कारनामा किया है. मदन लाल और जवागल श्रीनाथ ने भी एक-एक बार पांच विकेट लिए थे. अब आकाश दीप भी इस सूची में शामिल हो गए हैं.

बुमराह के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. उन्होंने 26 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन एक भी विकेट नहीं ले सके. टेस्ट की किसी एक पारी में बिना विकेट लिए 26 ओवर फेंकना उनके करियर का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा आंकड़ा है.

इससे पहले बुमराह ने 2021 में साउथेम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) फाइनल में 26 ओवर में 57 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं मिला था. इसी साल लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने 26 ओवर में 79 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया था.

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बिना शतकीय साझेदारी के न्यूजीलैंड का बड़ा स्कोर

न्यूजीलैंड का 356 रन का स्कोर भी एक खास रिकॉर्ड के लिहाज से अहम है. भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में बिना किसी शतकीय साझेदारी के न्यूजीलैंड का यह दूसरा सबसे बड़ा पारी स्कोर है. इससे पहले 1981 में वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 375 रन बनाए थे.

भारत के लिए चिंता की बात सिर्फ बुमराह का विकेट नहीं लेना नहीं रही. टीम की फील्डिंग भी काफी कमजोर रही. हेनरी के खिलाफ तीन आसान मौके गंवाए गए. इसके अलावा रन आउट के कुछ मौके भी भारतीय खिलाड़ी भुना नहीं सके. भारतीय टीम को लगा होगा कि खराब फील्डिंग के कारण न्यूजीलैंड ने कम से कम 50 रन ज्यादा बना लिए.

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाकर भारत पर दबाव बना दिया है. दूसरे दिन पिच पर पहले दिन जैसी तेजी और उछाल नहीं दिख रही थी, लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए अब भी पर्याप्त मदद मौजूद है.





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